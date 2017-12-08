Kayserispor'dan PFDK'ye tepki

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, kulübün internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor maçının skordan ziyade müsabaka sonrası takımlarına yapılan saldırıyla gündeme geldiğini ve bu durumun hem Alanyaspor hem de Kayserispor tarafından üzüntüyle karşılandığını bildirdi. Bedir, başkanlar seviyesinde yapılan görüşmeler sonunda daha büyük ve kalıcı travmalar oluşturulmaması adına olayın tatlıya bağlandığını anımsattı.

İki oyuncularının disiplin kuruluna sevk edilişine anlam veremediklerini belirten başkan Erol Bedir, şunları kaydetti:

"Maçta galip gelen taraf olmamıza, deplasman takımı konumunda, güvenliğin sağlanmasından sorumlu olmamamıza ve olayların başlamasıyla ilgili hiçbir dahlimizin bulunmamasına rağmen iki oyuncumuz Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulunca PFDK'ye sevk edilmiştir. Bu haksız sevk sonrası ise akıl almaz bir süreç yaşanmış olup bu konudaki detaylı açıklama kulübümüz resmi sitesinden, savunmamızı üstlenen avukatımız aracılığı ile kamuoyuna duyurulmuştur. Bahse konu hadisenin başlangıç veya ilerlemesinde kulüp veya oyuncu bağlamında hiçbir dahlimiz yoktur."

"ADALETİN SAĞLANMASINI BEKLEMEKTEYİZ"

Müsabaka sonunda Kayserispor ekibinin darbedildiğini, olayların arasında kalan oyuncularının kendilerini korumaya çalıştığını savunan Erol Bedir, şunları aktardı:

"Yedi buçuk sayfalık savunmamız, görüntü ve deliller PFDK'ye saat 17.15'te sunulmasına rağmen, muhtemelen savunmamız hiç okunmadan 20 dakika içinde cevap verilmiştir. Halbuki sadece görüntülerin izleme süresi 30 dakikadır. Görüntülerde gözükmesine rağmen suç sayılabilecek hiçbir eylemi olmayan ve sadece nefsi müdafaa için kendini kalabalıktan kurtarmaya çalışan oyuncumuz Deniz Türüç ve rahatsızlığı nedeniyle kendi soyunma odasında serum tedavisi gören ve bu durumu görüntüler yardımıyla kolayca tespit edilebilen kalecimiz Silviu Lung'un hukuk kurulunca PFDK'ye sevk edilmeleri ve akabinde yukarıda izah ettiğimiz sıralı yanlışlar sonunda birer maç ceza almalarını kabullenmemiz mümkün değildir."

Başkan Bedir, açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Hafta sonu aynı puana sahip olduğumuz rakibimizle oynayacağımız önemli maç öncesi bu yaptırımları hak etmediğimizi düşünüyoruz. Bugün itibarıyla TFF Tahkim Kuruluna itiraz ettik ve adaletin sağlanmasını beklemekteyiz. Her iki oyuncumuzun da cezalarının kaldırılacağına yürekten inanıyor, aksini düşünmek bile istemiyoruz. Eğer bu kadar haklı olduğumuz ve maddi hatalarla dolu bu sevk ve ceza işlemleri kesinleşirse futbolu yönetenlerin adaleti konusunda ciddi endişelerimiz olacak, hukuk yolları da tükenmiş olacağından bahsettiğimiz görüntü ve raporlar kamuoyuyla paylaşılıp, onların ve ceza almalarına sebep olanların vicdanına havale edilecektir."