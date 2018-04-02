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Milli maçlar nedeniyle lige ara verilmeden önce Galatasaray'la sahasında 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik 2 puan kaybeden sarı-lacivertlilerin, son haftalara girilirken puan kaybına tahammülü yok. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Vincent Janssen dışında eksik bulunmuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sona ermişti.

Öte yandan Fenerbahçe'de İspanyol santrfor Roberto Soldado ile Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Soldado ve Chahechouhe, Kayseri deplasmanında sarı kart görmesi durumunda 28. haftada oynanacak Osmanlıspor maçında cezalı duruma düşecek ve forma giyemeyecek.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE



STAT: Kadir Has

SAAT: 20:00

HAKEM: Ümit Öztürk

YAYIN: BeIN Sports 1

KAYSERİSPOR: Vedat, Levent, Kucher, Kana-Biyik, Güray, Espinoza, Şamil, Varela, Deniz, Ryan Mendes, Umut Bulut

YEDEKLER: Nuh Naci, Tiago Lopes, Gyan, Kravets, Stojiljkovic, Boldrin, Erdal Öztürk, Erkan Kaş, Atila Turan, Amorim

TD: Marius Sumudica

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Giuliano, Soldado

YEDEKLER: Kameni, İsmail, Alper Potuk, Fernandao, Mehmet Ekici, Neto, Elif Elmas, Valbuena, Erten Ersu, Oğuz Kağan

TD: Aykut Kocaman

AYKUT KOCAMAN: Bu yıl ligde ceza sahası dışından hiç golümüz yok. Bu maçta sizlerden bol bol şut denemenizi istiyorum. Kaleyi gördüğünüz anda vurun. Bu kötü istatistiği ortadan kaldırmak için iyi bir fırsat. Elinizden geldiğince bunu uygulamaya çalışın.

44. MÜCADELE

Fenerbahçe ile Kayserispor, lig tarihinde 44. kez karşılaşıyor. İki takım arasında geride kalan 43 maçta Fenerbahçe 27, Kayserispor 6 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 96 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 3-3 bitti.

FENERBAHÇE 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 3 maçı kazanamadı. Taraflar arasında geçen sezon İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlandı. Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 3 müsabakada taraftarlar toplam 17 gol izledi.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de 22. kez karşılaşıyor. Kayseri'deki 21 lig maçında Fenerbahçe 10 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip sadece 4 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı. Kayseri'de Fenerbahçe 32, Kayserispor ise 19 gol attı. Geçen sezon Kayseri'deki müsabakayı Kayserispor 4-1 kazandı.

TARİHİ SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde, cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005'te, 20 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 60. sezonunu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.