Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında Kayserispor ile Fenerbahçe mücadele edecek. Kayserispor ile zorlu bir 90 dakika oynayacak olan Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 3 maçı kazanamadı. Bu sezonun ilk yarısında Kadıköy’deki müsabaka ise 3-3 tamamlandı. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçının tüm detayları...
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. 2017-2018 sezonunun yavaş yavaş sona gelindiği Süper Lig'de heyecan hız kesmiyor. Kayserispor'a karşı son 3 maçta galibiyet alamayan Fenerbahçe, bu maçtan 3 puan almak için elinden geleni yapacak. 41 puanla 6. sırada bulunan Kayserispor ise 3 puanı kazanarak rakibine mağlubiyet yaşatmak isteyecek. Kayserispor - Fenerbahçe maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Kayserispor: Vedat Karakuş, Tiago Lopes, Kana Bıyık, Oleksandr Kucher, Atila Turan, Şamil Çinaz, Güray Vural, Deniz Türüç, Ryan Mendes, Umut Bulut, Artem Kravets
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Nabil Dirar, Josef de Souza, Mehmet Topal, Aatif Chahechouhe, Giuliano, Jose Fernandao
FENERBAHÇE İLE KAYSERİSPOR 44. RANDEVUDA
Fenerbahçe ile Kayserispor, lig tarihinde bugün 44. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 43 maçta Fenerbahçe 27, Kayserispor 6 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin 96 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 3-3 bitti.
FENERBAHÇE 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 3 maçı kazanamadı.
Taraflar arasında geçen sezon İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlandı.
Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 3 müsabakada taraftarlar toplam 17 gol izledi.
KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de bugün 22. kez karşılaşacak.
Kayseri'deki 21 lig maçında Fenerbahçe 10 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip sadece 4 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı.
Kayseri'de Fenerbahçe 32, Kayserispor ise 19 gol attı.
Geçen sezon Kayseri'deki müsabakayı Kayserispor 4-1 kazandı.
TARİHİ SONUÇLAR
Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.
Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde, cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005'te, 20 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 60. sezonunu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.