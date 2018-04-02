Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında Kayserispor ile Fenerbahçe mücadele edecek. Kayserispor ile zorlu bir 90 dakika oynayacak olan Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 3 maçı kazanamadı. Bu sezonun ilk yarısında Kadıköy’deki müsabaka ise 3-3 tamamlandı. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçının tüm detayları...

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. 2017-2018 sezonunun yavaş yavaş sona gelindiği Süper Lig'de heyecan hız kesmiyor. Kayserispor'a karşı son 3 maçta galibiyet alamayan Fenerbahçe, bu maçtan 3 puan almak için elinden geleni yapacak. 41 puanla 6. sırada bulunan Kayserispor ise 3 puanı kazanarak rakibine mağlubiyet yaşatmak isteyecek. Kayserispor - Fenerbahçe maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Vedat Karakuş, Tiago Lopes, Kana Bıyık, Oleksandr Kucher, Atila Turan, Şamil Çinaz, Güray Vural, Deniz Türüç, Ryan Mendes, Umut Bulut, Artem Kravets

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Nabil Dirar, Josef de Souza, Mehmet Topal, Aatif Chahechouhe, Giuliano, Jose Fernandao

FENERBAHÇE İLE KAYSERİSPOR 44. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Kayserispor, lig tarihinde bugün 44. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 43 maçta Fenerbahçe 27, Kayserispor 6 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 96 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 3-3 bitti.

FENERBAHÇE 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 3 maçı kazanamadı.

Taraflar arasında geçen sezon İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlandı.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 3 müsabakada taraftarlar toplam 17 gol izledi.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de bugün 22. kez karşılaşacak.

Kayseri'deki 21 lig maçında Fenerbahçe 10 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip sadece 4 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı.

Kayseri'de Fenerbahçe 32, Kayserispor ise 19 gol attı.

Geçen sezon Kayseri'deki müsabakayı Kayserispor 4-1 kazandı.

TARİHİ SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde, cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005'te, 20 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 60. sezonunu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.