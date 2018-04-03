Hasan Ali Kaldırım 5-0’lık galibiyeti değerlendirdi... Gazete Habertürk'ün haberine göre tecrübeli oyuncu, “Güzel galibiyet. Bu hafta rakiplerimiz de kazanmıştı. Kazanmaktan başka çaremiz yoktu. Farklı galibiyet bizi ilerleyen haftalarda bir adım daha ileri taşıyacak. Ligde 7 maçımız var. Maç maç düşünmek istiyoruz. Diğer maçları kazanıp, rakiplerimizi bekleyeceğiz” dedi.

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