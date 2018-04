SERDAR ALİ ÇELİKLER: DEPLASMAN EKİBİ

Kayserispor, yaldır yaldır ve sert başladı evindeki maça. Fenerbahçe’yi yenmek istiyorlardı doğal olarak. “Fazla heyecanlı hoca Sumudica”; 3. kalecisi genç Vedat’a rağmen hücum oynayayım diye 3-4-3 dizmişti takımını. “F.Bahçe açısından zor geçmeye aday maç” statüsünde görülebilecek müsabaka; Topal’ın şahane pasında topu iyi kontrol eden Soldado’nun vuruşuyla daha 8. dakikada rahatlığa dönüştü. 4 dakika sonra kedi olalı bir fare tutan Aatıf’ın bu seneki belki de tek kaliteli işiyle skor 2-0’a gelince Kayseri’nin ve Sumudica’nın gazı tamamen bitti. Sonrası tamamen Fenerbahçe.

Şener’le ve Giuliano ile kaçırılan gollere karşın ilk devre 3-0 bitti. 2. yarıda kendini hiç sıkmayan ve rahat rahat top çeviren F.Bahçe’de iyi bir gününde olan Şener’in kendine yakıştırdığı golle maç tamamen bitti. Kalan 30 küsur dakika ‘öylesine’ydi.

Zor gözüken bu deplasman o kadar rahat bitti ki Fenerbahçeliler bile inanamadı. Sumudica’nın baştan yanlış dizilişi; sol kanatta oynattığı Güray’ın berbat performansına karşın ne dizilişten ne oyuncudan vazgeçmemesi bu enteresan karakterin büyük eksisi olarak tahtaya yazılır.

SERDAR ALİ ÇELİKLER Fenerbahçe’ye düşen, kalan 7 maçı kazanarak 72 puana ulaşıp olacakları beklemek artık.

Bu 3 puanla birlikte oynadığı 14. deplasman maçından 26 puan çıkaran F.Bahçe; bu puan durumunda lider oldu. Deplasmanlarda, G.Saray’dan tam 9 puan fazla toplayan bu takım, bugün rakibinden 6 puan geride 4. sıradaysa bunun tek sebebi iç saha performansında G.Saray’ın yanına bile yaklaşamamış olmasıdır. Deplasmanlarda kendisine karşı oynamaya çıkan rakipleri yenmeyi başaran Sarı-Lacivertliler, iç sahada ise kapanan takımlara karşı bir çözüm yolu bulamamışsa bu tamamen futbola ve oyuna bakış açısıyla açıklanabilir. Aykut Kocaman’ın, belki deplasmanlar için olumlu bir ekip kurmuş olduğunu kabul etsek de “büyük takım”ların alameti farikası olan ‘iç saha padişahlığı’ bu sene Kadıköy’e uğramadı. Bunun de sebebi hocanın mantalitesinde bence. “Önce yenilmeyelim” mantığı dışarıda iş yaptı ama “yenmemiz lazım”ları çözemediler bir türlü. F.Bahçe’ye düşen kalan 7 maçı kazanarak 72 puana ulaşıp olacakları beklemek artık. Kayseri’den böylesine farklı bir galibiyetle dönmek her açıdan olumludur elbette.

Hepsi iyi oynadı. Çok zor bir deplasmandan tamamen üstünlük kurup çok farklı bir sonuçla dönen takımda bir kişi yerine tüm takıma övgü düzmek gerek.

Genelde yılda 1 gol atar, onu de F.Bahçe’ye atardı. Dün F.Bahçe’nin attığı ilk 4 golün 3’ünde direkt hatası vardı.

FAİK ÇETİNER: FENERBAHÇE "VARIM" DEDİ

Fenerbahçe için çok kritik bir 90 dakikaydı. Beraberlik bile şampiyonluk hesaplarını rafa kaldıracaktı. Rakip de yabana atılacak bir rakip değildi. Kayserispor da kazanmak ve hedeflediği Avrupa kupasına katılmak istiyordu. Ancak 45 dakika bittiğinde tabeladaki skora (0-3) Fenerbahçeliler’in bile pek inanası gelmiyordu. Peki neydi bu zor maçı kolaya çeviren derseniz? Biraz onu anlatalım: Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, işi şovmenliğe dökmüş. Tribündekiler bir sahada oynanan futbolu bir de onu izliyordu. Belli ki dersini çalışmamış. Fenerbahçe gibi ayağa iyi pas yapan, planları olan bir takıma karşı haddini bilerek oynayacaksın. 3’lü defans, 2’li forvet ile takımı sahaya sürer, rakibe oynayacak geniş alanlar bırakırsan kalede de tecrübesiz bir ismin varsa ağır bir fatura ödersin. Fenerbahçe’nin üstüne şuursuzca gidersen defansif tecrübeleri rafa kaldırırsan kendi evinde hezimete uğrarsın. Fenerbahçe ilk atağında Soldado ile golü buldu. Soldado golü atarken, onu rahatsız eden tek rakibi yoktu. İlk 10 dakika dolarken, Aatif uzaktan sert bir şutla genç kaleciyi avlayınca maçın gidişatı da belli oldu.

FAİK ÇETİNER Zor gözüken deplasmanı kolay yoldan farklı geçen Fenerbahçe, bu önemli galibiyetle adeta şampiyonluk yarışı için 'Varım' dedi.

Kayserispor ilk yarıda da rakip kaleyi bulan tek şutu tek ciddi atağı yoktu. Devre biterken yine Soldado ancak idmanlarda atabileceği bir golle farkı 3’e çıkardı. İlk yarısı 3-0 biten bir maçın ikinci yarısından da sadece daha fazla gol beklenirdi. Ev sahibi bu yarıda da ne hücumda vardı ne de defansta. Tek kelimeyle sahada yoktu. Fenerbahçe maçı ilk yarıda kazandığı için ikinci 45 dakikayı kafasına göre oynadı. Şener’in attığı şutta kapattığı köşeden topu içeri alan genç Vedat, ilk lig maçında böyle bir rakiple oynarken, şanssız sayılırdı. Son 30 dakikaya girilirken, yine bir Aykut Kocaman farklılığı (!) golleri atan Soldado’yu dışarı alıp Alper Potuk’u sahaya sürdü. Kalan dakikalarda santrforsuz bir Fenerbahçe izlemeye başladık. Farklı skor, ilerleyen dakikalarda ne Fenerbahçe’nin başını ağrıttı ne de Kayserispor’u gaza getirdi. Skora noktayı da Giuliano’nun golü koydu.

Zor gözüken deplasmanı kolay yoldan farklı geçen Fenerbahçe, bu önemli galibiyetle adeta şampiyonluk yarışı için “Varım” dedi. Futbol bu her zaman her sonuç ve her skora hazırlıklı olacaksın. Tıpkı dün gece olduğu gibi...

VALBUENA OYNAR MI?

Kocaman’ın gözdesi Aatif, dün gece gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bakalım gelecek hafta Valbuena takımda kendine yer bulabilecek mi? Ya da yine Kocaman’ın kaprislerine kurban mı gidecek?

SUMUDİCA YOLCU GİBİ

Kayseri’de dün en formsuz isim teknik direktör Sumudica’ydı. Baya havalanmış ve işi şova dökmüş. Bana göre yolcu gibi. Dünkü yanlışlarından farklı skordan sonra Kayserispor’da kalacağını pek sanmam.





