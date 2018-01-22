Galatasaray, Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Kayserispor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de ikinci yarının ilk karşılaşmasında takımını, son oynadıkları lig maçından 5 değişiklik yaparak sahaya sürdü. Göztepe ile oynanan 17. hafta maçının ilk 11'inde yer alan Gomis ve Fernando sakatlığı, Maicon da cezası nedeniyle kadroya alınmazken, Belhanda ve Linnes de yedek kulübesinde oturdu. Bu isimlerin yerine Mariano, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Latovlevici ilk 11'de oynadı.

Galatasaray, maça hızlı başlayan taraftı. Konuk ekip, 12. dakikada Eren Derdiyok'la 1-0 öne geçti: Yasin Öztekin'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Garry Rodrigues'in bekletmeden içeri gönderdiği topa Eren Derdiyok altıpas içinde vuruşunu yaptı ve skoru 1-0'a getirdi.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Konuk ekip bu golden sadece 7 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı: Selçuk İnan'ın pasıyla sol kanattan ceza alanı içine giren Sofiane Feghouli'nin yerden pasında Eren Derdiyok altıpas önünden sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

Kayserispor, 25. dakikada gole çok yaklaştı. Deniz Türüç, ceza alanı içine girmek üzere iken Selçuk İnan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve Kayserispor sol çaprazdan tehlikeli noktadan serbest vuruş kazandı. Atışı kullanmak için topun başına Deniz Türüç geçiti. Milli futbolcunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta barajda Serdar'dan geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

Kayserispor, ikinci yarıya hızlı başladı. Rakip kalede etkinliğini artıran ev sahibi ekip aradığı golü 52. dakikada buldu: William'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Güray Vural ceza alanı içine ortasını yaptı. Umut Bulut, çok iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve Muslera'nın müdahalesine rağmen topu ağlarla buluşturdu.

Galatasaray, 81. dakikada farkı artırmaya çok yaklaştı: Ryan Donk'un uzun mesafeli pasında Sinan Gümüş ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sinan, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak Silviu Lung mutlak bir golü önledi.

Sinan 1 dakika sonra bir kez daha sahne aldı: Tolga Ciğerci'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Sinan Gümüş uygun durumda kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

Galatasaray, aradığı golü 90+2'nci dakikada gelişen hızlı atakta Garry Rodrigues'le buldu ve skor 3-1'e geldi. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Konuk ekip puanını 38'e yükselterek 39 puandaki Başakşehir'i takibini sürdürdü. Kayserispor ise haftayı 30 puanla kapattı.

KAYSERİSPOR: 1 - GALATASARAY: 3

STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Atila Turan (Dk.46 Amorim), Sapunaru (Dk. 77 Asamoah Gyan), Şamil Çinaz, Badji, Boldrin (Dk.46 Güray Vural), Mendes, Deniz Türüç, Umut Bulut

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar Aziz, Latovlevici, Selçuk İnan (Dk.66 Donk), Ndiaye, Feghouli (Dk.60 Tolga Ciğerci), Yasin Öztekin (Dk.70 Sinan Gümüş), Rodrigues, Eren Derdiyok

GOLLER: Dk.13 ve Dk.19 Eren Derdiyok, Dk. 90+1 Rodrigues (Galatasaray), Dk. 52 Umut Bulut (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Dk. 20 Boldrin, Dk.29 Umut Bulut (Kayserispor)

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARIDAN DAKİKALAR

13. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Yasin Öztekin'in pasında sağ kanatta Rodrigues topla buluştu. Bu futbolcunun ceza alanına gönderdiği meşin yuvarlağı Eren Derdiyok yakın mesafeden ağlara gönderdi: 0-1

19. dakikada sol kanttan rakiplerini çalımlayarak ceza alınına giren Feghouli'nin pasında, altıpas ön çizgisinde topla buluşan Eren Derdiyok'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2

29. dakikada Kayserispor yarı alanının sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta Selçuk İnan'ın ceza sahasına gönderdiği topa savunma oyuncularının arasından yükselen Feghouli'nin kafa şutunda meşin yuvarlak sol kale direğinin az farkla yanından auta çıktı.

37. dakikada Kayserispor'dan Sapunaru savunamadan çıkarken topu Eren Derdiyok'a kaptırdı. Bu futbolcunun pasında, ceza alınan giren Rodrigues'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

52. dakikada Kayserispor atağında Amorim'in pasında sol kanatta topla buluşan Güray Vural'ın ceza alanına yaptığı ortada Umut Bulut kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-2

57. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Lopes'in ara pasında ceza alınan giren Mendes'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

59. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direğe hareketlenen Sapunaru'nun kafa şutunda kale direğinin sağ köşesine yönelen meşin yuvarlağı Muslera kornere çeldi.

60. dakikada Güray Vural'ın sağ kanattan ceza alınana gönderdiği topla buluşan Umut Bulut, meşin yuvarlağı penaltı noktasında bekleyen Şamil Çinaz'a çıkardı. Şamil'in sert şutunda kaleci Muslera soluna giden topu güçlükle çeldi. Boşta kalan topu kapan Mendes'in yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

75. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içerisinde Amorim'in şutunda top Muslera'da kaldı.

81. dakikada Donk'un uzun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Sinan Gümüş ceza alanı içerisinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sinan Gümüş'ün yerden gönderdiği şut kaleci Lung'un ayağına çarparak kornere çıktı.

90+1. dakikada kendi yarı alanından kaptığı topu taşıyan Ndiaye'nin pasında ceza alanına sağ çaprazdan giren Rodrigues'in sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3

Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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