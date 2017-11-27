Süper Lig'de liderlik koltuğu için yarışan Başakşehir, zorlu Kayserispor deplasmanına çıkacak. Liderlik yarışında oldukça önemli bir karşılaşma olan Kayserispor - Başakşehir maçı öncesinde, futbolseverler maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Kayserispor - Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Marius Sumudica yönetimindeki Kayserispor, evinde Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir'i ağırlayacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has stadyumun'da oynanacak olan karşılaşma 27 Kasım (bu akşam) saat 20:00'de başlayacak. Zorlu karşılaşmada hakemliği Alper Ulusoy üstlenirken, yardımcılıklarını ise Volkan Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Kayserispor - Başakşehir maçı canlı olarak beIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak.

İki takım Süper Lig'de 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 8-5'lik Medipol Başakşehir üstünlüğü bulunuyor (3B).

Kayserispor Süper Lig'de Başakşehir'i yedi maçtır yenemiyor (1B 6M) ve bu maçların hiçbirinde gol atamadılar.

Sezona Galatasaray yenilgisiyle başlayan Kayserispor, ondan sonra oynadığı 11 maçın sadece birini kaybetti (6G 4B).

Başakşehir ligde altı maçtır yenilmiyor (5G 1B).

Başakşehir bu sezon Süper Lig'de en az hava topu kazanan takım (137) ancak kafayla en fazla gol atan ikinci takım konumundalar (6; Sivasspor ile eşit).

Bu sezon Süper Lig'de sadece Başakşehir (16) ve Galatasaray (16) iç sahada Kayserispor'dan (14) daha fazla puan topladı.

Bu sezon Süper Lig'de en yüksek şut isabet oranına sahip takım Başakşehir (%54); Kayserispor ise bu alanda dokuzuncu sırada (%43).

Bu sezon 12. hafta sonunda 22 puana ulaşan Kayserispor geçtiğimiz sezon bu puana 21. hafta sonunda ulaşmıştı.

Bu sezon Süper Lig'de sadece Galatasaray (5145) Başakşehir'den (5066) daha fazla isabetli pas attı.

Emmanuel Adebayor Süper Lig'de forma giydiği son altı maçta altı gol attı.

Umut Bulut Süper Lig'de Başakşehir'e karşı forma giydiği 13 maçta yedi gol attı; Umut'un Süper Lig'de daha fala gol attığı bir takım yok (Antalyaspor ve Kasımpaşa ile eşit).

Süper Lig'de en golcü oyuncu konumunda attığı 4 golle Umut Bulut yer alıyor.

Süper Lig'de en golcü oyuncu konumunda attığı 7 golle Emmanuel Adebayor yer alıyor.

SAKAT/CEZALI DURUMU

Kayserispor: Silvestre Varela (sakat), Silviu Lung (sakat)

Medipol Başakşehir: Aurelien Chedjou (sakat)

EN GOLCÜLER

Kayserispor: Umut Bulut (4), Ryan Mendes (3), Silvestre Varela (2)

Medipol Başakşehir: Emmanuel Adebayor (7), Kerim Frei (3), Emre Belözoğlu (3)

SON MAÇ KADROLARI

Kayserispor: Silviu Lung, Atila Turan, Jean Armel Kana-Biyik, Oleksandr Kucher, Tiago Lopes, Fernando Boldrin, Güray Vural, Stephane Badji, Şamil Çinaz, Ryan Mendes, Umut Bulut

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Junior Caiçara, Edin Visca, Emre Belözoğlu, Joseph Attamah, Mahmut Tekdemir, Marcio Mossoro, Eljero Elia, Emmanuel Adebayor

Kayserispor - Medipol Başakşehir

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