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Kayserispor - Medipol Başakşehir
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Kayserispor - Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Süper Lig'de 2. sırada yer alan Başakşehir, ligin 13. haftasında 5. sırada yer alan Kayserispor'a konuk oluyor. Peki, Kayserispor - Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

27 Kasım 2017 Pazartesi, 12:32:05 | Güncelleme:

Süper Lig'de liderlik koltuğu için yarışan Başakşehir, zorlu Kayserispor deplasmanına çıkacak. Liderlik yarışında oldukça önemli bir karşılaşma olan Kayserispor - Başakşehir maçı öncesinde, futbolseverler maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Kayserispor - Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Marius Sumudica yönetimindeki Kayserispor, evinde Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir'i ağırlayacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has stadyumun'da oynanacak olan karşılaşma 27 Kasım (bu akşam) saat 20:00'de başlayacak. Zorlu karşılaşmada hakemliği Alper Ulusoy üstlenirken, yardımcılıklarını ise Volkan Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Kayserispor - Başakşehir maçı canlı olarak beIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak.

  • İki takım Süper Lig'de 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 8-5'lik Medipol Başakşehir üstünlüğü bulunuyor (3B).
  • Kayserispor Süper Lig'de Başakşehir'i yedi maçtır yenemiyor (1B 6M) ve bu maçların hiçbirinde gol atamadılar.
  • Sezona Galatasaray yenilgisiyle başlayan Kayserispor, ondan sonra oynadığı 11 maçın sadece birini kaybetti (6G 4B).
  • Başakşehir ligde altı maçtır yenilmiyor (5G 1B).
  • Başakşehir bu sezon Süper Lig'de en az hava topu kazanan takım (137) ancak kafayla en fazla gol atan ikinci takım konumundalar (6; Sivasspor ile eşit).
  • Bu sezon Süper Lig'de sadece Başakşehir (16) ve Galatasaray (16) iç sahada Kayserispor'dan (14) daha fazla puan topladı.
  • Bu sezon Süper Lig'de en yüksek şut isabet oranına sahip takım Başakşehir (%54); Kayserispor ise bu alanda dokuzuncu sırada (%43).
  • Bu sezon 12. hafta sonunda 22 puana ulaşan Kayserispor geçtiğimiz sezon bu puana 21. hafta sonunda ulaşmıştı.
  • Bu sezon Süper Lig'de sadece Galatasaray (5145) Başakşehir'den (5066) daha fazla isabetli pas attı.
  • Emmanuel Adebayor Süper Lig'de forma giydiği son altı maçta altı gol attı.
  • Umut Bulut Süper Lig'de Başakşehir'e karşı forma giydiği 13 maçta yedi gol attı; Umut'un Süper Lig'de daha fala gol attığı bir takım yok (Antalyaspor ve Kasımpaşa ile eşit).
  • Süper Lig'de en golcü oyuncu konumunda attığı 4 golle Umut Bulut yer alıyor.
  • Süper Lig'de en golcü oyuncu konumunda attığı 7 golle Emmanuel Adebayor yer alıyor.

SAKAT/CEZALI DURUMU

Kayserispor: Silvestre Varela (sakat), Silviu Lung (sakat)

Medipol Başakşehir: Aurelien Chedjou (sakat)

EN GOLCÜLER

Kayserispor: Umut Bulut (4), Ryan Mendes (3), Silvestre Varela (2)

Medipol Başakşehir: Emmanuel Adebayor (7), Kerim Frei (3), Emre Belözoğlu (3)

SON MAÇ KADROLARI 

Kayserispor: Silviu Lung, Atila Turan, Jean Armel Kana-Biyik, Oleksandr Kucher, Tiago Lopes, Fernando Boldrin, Güray Vural, Stephane Badji, Şamil Çinaz, Ryan Mendes, Umut Bulut

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Junior Caiçara, Edin Visca, Emre Belözoğlu, Joseph Attamah, Mahmut Tekdemir, Marcio Mossoro, Eljero Elia, Emmanuel Adebayor

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