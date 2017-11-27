Kayserispor - Medipol Başakşehir maçı canlı

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KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR



STAT: Kadir Has Stadı

SAAT: 20.00

HAKEM: Alper Ulusoy

YAYIN: BeIN Sports 1



KAYSERİSPOR: Muammer, Lopes, Atila, Kana Biyik, Sapunaru, Şamil, Boldrin, Badji, Mendes, Deniz, Umut Bulut

YEDEKLER: Mert, Napoleoni, Mevlüt, Hakan, Da Costa, Uğur, Alparslan

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

SAKATLAR: Gyan Asamoah, Varela

CEZALI: -



BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can, Mossoro, Visca, Kerim Frei, Adebayor

YEDEKLER: Silviu Lung, Levent, Toledo, Güray, Dejan Meleg, Berkant, Stojiljkovic, Erdal, Kucher

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

SAKATLAR: Mehmet Batdal, Chedjou, Egemen, Elia

CEZALI: -





CLICHY, ATTAMAH VE MAHMUT CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de, Kayserispor karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Joseph Attamah ve Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, yarınki mücadelede de sarı kart görmeleri halinde, 14. haftadaki Osmanlıspor karşılaşmasında oynayamayacak.

Turuncu-lacivertliler, ligde geride kalan 12 haftada elde ettiği 8 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi ile topladığı 26 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu aldığı 22 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

LİGDE 17. RANDEVU

İki takım daha önce Süper Lig'de 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Başakşehir 8 galibiyet alırken, Kayseri temsilcisi ise 5 defa kazandı. 3 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kayserispor'un ligde son 7 maçtır ise Medipol Başakşehir'e karşı galibiyeti bulunmuyor. Başakşehir, bu istatistiği devam ettirerek Avrupa Ligi'nde aldığı galibiyetin de verdiği moralle bu mücadeleyi kazanarak 29 puanlı Galatasaray ile puanını eşitlemek istiyor.

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