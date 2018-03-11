Spor Toto Lig'in 25. hafta maçında Kayserispor kendi evinde Karabükspor'u konuk etti.

Maç, Kayserispor adına adeta şok bir golle başladı ve dakikalar 22'yi gösterirken Leandrinho, Stahl'ın asistinde topu ağlara gönderdi ve Karabükspor'u deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Bu golün 6 dakika sonrasında sahneye çıkan isim Artem Kravest oldu ve maça eşitliği getirdi. Bu iki gol ilk 45 dakikanın skorunu belirleyen goller oldu. İkinci yarıya ilk yarıya nazaran daha hızlı başlayan Kayserispor, 48. dakikada penaltı atışından Deniz Türüç ile maçta 2-1 öne geçti.

UKRAYNALI YILDIZDAN 2 GOL!

Maçın yıldızlarından Kravets 56. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve maçta skoru 3-1'e getirdi. Maçın skorunu belirleyen gol ise Karabüksporlu Skulason'dan geldi (3-2). Kayserispor, geriye düştüğü maçta Karabükspor'u 3-2 mağlup edip üst sıralara iyice yaklaştı. Kayserispor aldığı bu 3 puanla birlikte 5. sıraya yükseldi ve puanını 41 yaptı. Karabükspor ise 12 puanda ve ligin son sırasında yer almaya devam etti.