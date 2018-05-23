Adlı Tıp Kurumu'nun ortaya çıkardığı rapor üzerine olayın kaza değil cinayet olduğu anlaşılırken, polis Şahin'in eşi ve eşinin sevgilisini gözaltına aldı. Olayın faili oldukları iddia edilen sevgililer mahkemece serbest bırakıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Bankacı Salih Şahin kullandığı araçla uçuruma yuvarlandığı kazada yaşamını yitirdi. 11 Aralık 2017'de meydana gelen olay kayıtlara kaza olarak geçti. Beykoz Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Prof. Aziz Sancar Caddesi üzerinde meydana gelen kazanın ardından polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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