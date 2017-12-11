Trabzonspor'un yıldız golcüsü Burak Yılmaz, hafta sonu Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından 1 günlük izin nedeniyle İstanbul'da kalmış ve pazar sabaha karşı 05:00 sularında Sarıyer'de kullandığı aracın kontrolünü kaybederek trafik kazası geçirmişti. Kazayı sadece maddi hasarla anlatan Burak Yılmaz, Trabzon'a dönerek çalışmalara başladı.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından Burak'ın antrenman tesisinden görüntülerini paylaştı.

KAZA SONRASI İLK AÇIKLAMA!

Burak, kaza sonrasında bir açıklama yapmış ve "Geçirmiş olduğum trafik kazasını herhangi bir yaralanmaya ve can kaybına neden olmaksızın atlattığım için şükrediyorum. Maddi hasarlı trafik kazası gereği tüm yasal işlemler tamamlandı. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve benim için dua eden herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

SARIYER POLİS MERKEZİNE İFADE VERDİ

Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’ya ait olduğu belirtilen Ferrari ile kaza yapan Burak Yılmaz’ın önceki akşam Sarıyer Polis Merkezi'ne gelerek, olayla ilgili ifade verdiği öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre: Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün kaza yerini terketmekten 206 TL ceza kestiği Burak Yılmaz, ifadesinde,”Seyir halindeyken araç bir anda aşırı hızlandı, aracın kontrolünü kaybettim. Araç savruldu, takla attı. Daha sonra çarparak durdu. Araçtan indiğimde bir cipe çarptığımı gördüm” dediği belirtildi.

Burak Yılmaz, olay yerinden ayrılması ile ilgili, bu tür bir durumda karakola giderek ifade vermesi gerektiğini bilmediğinden karakola gitmediğini söylediği öğrenildi.

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