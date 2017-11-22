Kaza yapan otomobil ikiye ayrıldı: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı Çukurova Üniversitesi yakınında N. Tümer yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı. Kazada ikiye ayrılan araçta bulunan sürücü Tümer ile 4 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre; çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı haber alan polis ekipleri de olay yerine gelerek incelemede bulundu.

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