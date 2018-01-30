Antalya’da kaza saat 16.00 sırasında Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi D-400 karayolu Soğucaksu Köprüsü yakınında meydana geldi.
İHA'nın haberine göre, Suriye uyruklu S.M. idaresindeki minibüs, M.E.’nin kullandığı hafif ticari araç, H.O. yönetimindeki ticari araç, K.S.’nin kullandığı otomobil ve Kani Çetin’in idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı. Kazanın etkisiyle savrulan Kani Çetin idaresindeki LPG’li otomobil alev almaya başladı.
Kazayı görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Vatandaşlar ise yanan araçtakileri çıkarmak için seferber oldu. Kapıları açılmayan aracın camını kıran vatandaşlar içerideki 5 kişiyi çıkardı. Savaş alanına dönen yolda trafik polisleri güvenlik önlemi aldı. D-400 karayolu ise yaklaşık yarım saat araç trafiğine kapatıldı. Tamamen yanan otomobil yolun ortasından itfaiye ve vatandaşlar tarafından kenara çekildi. Kazaya karışan diğer 4 araç ise sürücüleri tarafından kenara çekildi. Kazada minibüste bulunan yolculardan Muhammet İsa da hafif yaralandı. Şans eseri diğer araçtaki yolcular kazayı yara almadan atlattı.
Kaza yerinin temizlenip yıkanmasının ardından yol araç trafiğine açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
"KIZIN SAÇLARI YANMIŞTI"
Kazaya karışan aracın sürücülerinden Hüseyin Orhan, “ Yolumda gidiyordum. Minibüs beyaz araca vurdu. Minibüsün çarptığı araç yanmaya başladı. İçinde 4 kişi vardı, küçük kızı son saniyelerde çıkardık. Saçları yanmıştı” dedi.
"5 KİŞİ YANABİLİRDİ"
Yangının yakınında işletmesi bulunan Erhan Gömen, “Büyük bir gürültü oldu. Hemen dışarı çıktık araç yanıyordu, çalılıkların arasından geçtim. Araba yanıyordu. Aracın içinde 3 çocuk vardı. Camları kırdık, şoförü çıkardık. Bir kız aracın içindeydi, onu çıkardık. Biz kurtarmasak 5 kişi cayır cayır yanıyordu. Hiçbiri çıkamadı. Araba kilitlendi, çıkamadılar. Camı kırdık camdan çıktılar. 5 kişi cayır cayır yanıyordu. Bugün beş kişiye bu araç mezar oluyordu.” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.