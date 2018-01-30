Antalya’da kaza saat 16.00 sırasında Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi D-400 karayolu Soğucaksu Köprüsü yakınında meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, Suriye uyruklu S.M. idaresindeki minibüs, M.E.’nin kullandığı hafif ticari araç, H.O. yönetimindeki ticari araç, K.S.’nin kullandığı otomobil ve Kani Çetin’in idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı. Kazanın etkisiyle savrulan Kani Çetin idaresindeki LPG’li otomobil alev almaya başladı.

Kazayı görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Vatandaşlar ise yanan araçtakileri çıkarmak için seferber oldu. Kapıları açılmayan aracın camını kıran vatandaşlar içerideki 5 kişiyi çıkardı. Savaş alanına dönen yolda trafik polisleri güvenlik önlemi aldı. D-400 karayolu ise yaklaşık yarım saat araç trafiğine kapatıldı. Tamamen yanan otomobil yolun ortasından itfaiye ve vatandaşlar tarafından kenara çekildi. Kazaya karışan diğer 4 araç ise sürücüleri tarafından kenara çekildi. Kazada minibüste bulunan yolculardan Muhammet İsa da hafif yaralandı. Şans eseri diğer araçtaki yolcular kazayı yara almadan atlattı.

Kaza yerinin temizlenip yıkanmasının ardından yol araç trafiğine açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

"KIZIN SAÇLARI YANMIŞTI"

Kazaya karışan aracın sürücülerinden Hüseyin Orhan, “ Yolumda gidiyordum. Minibüs beyaz araca vurdu. Minibüsün çarptığı araç yanmaya başladı. İçinde 4 kişi vardı, küçük kızı son saniyelerde çıkardık. Saçları yanmıştı” dedi.

"5 KİŞİ YANABİLİRDİ"

Yangının yakınında işletmesi bulunan Erhan Gömen, “Büyük bir gürültü oldu. Hemen dışarı çıktık araç yanıyordu, çalılıkların arasından geçtim. Araba yanıyordu. Aracın içinde 3 çocuk vardı. Camları kırdık, şoförü çıkardık. Bir kız aracın içindeydi, onu çıkardık. Biz kurtarmasak 5 kişi cayır cayır yanıyordu. Hiçbiri çıkamadı. Araba kilitlendi, çıkamadılar. Camı kırdık camdan çıktılar. 5 kişi cayır cayır yanıyordu. Bugün beş kişiye bu araç mezar oluyordu.” diye konuştu.

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