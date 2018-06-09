Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Antalya-Korkuteli karayolu Cehennem Deresi mevkiinde dün saat 17.50'de Korkuteli’nden Antalya’ya giden ziraat mühendisi Okan Haluk Çalışkan’ın (33) kullandığı 07 CTC 02 plakalı otomobil, takla atarak şarampole yuvarlandı. İHA'nın haberine göre, kazada Korkuteli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri sürücü Çalışkan ile nişanlısı Serap Tek (25) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan ziraat mühendisleri 9 aylık hamile Ezgi Görkem Şahin (31) ve Cemil Öztürk da ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Okan Haluk Çalışkan ve nişanlısı Serap Tek'in cenazeleri Korkuteli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan hamile Ezgi Görkem Şahin Akdeniz Üniversite Hastanesi’ne, Cemil Öztürk ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen 9 aylık hamile Şahin ile karnındaki erkek bebeği kurtarılamadı. Ezgi Görkem Şahin ve bebeğinin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Cemil Öztürk ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
ANNE VE BEBEĞİNİN CENAZELERİ AYNI TABUTA KONULDU
Sabah saatlerinde Ezgi Görkem Şahin ve bebeğinin cenazeleri, talihsiz kadının babası Şahin Ateş ve akrabaları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı. Şahin’in cenazesi tabuta konuldu. Bu sırada cenaze ekipleri tarafından minik bebek için de boyu yaklaşık 50 santim olan ayrı bir tabut getirildi. Minik bebek annesinin olduğu tabuta konulurken yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Anne ve bebeğinin Uncalı Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
Öğlen saatlerinde Korkuteli morgundan cenazeleri alınan mühendis çiften Serap Tek'in cenazesi ise toprağa verilmek üzere Korkuteli'nin Bozova Mahallesi'ne götürülürken, Okan Haluk Çalışkan’ın cenazesi akşam saatlerinde defnedilmek üzere memleketi Erzincan'a gönderilecek.
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