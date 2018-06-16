Gümüşhane'den memleketi Şırnak'a gitmek üzere yola çıkan ve kontrolünü yitirdiği otomobiliyle dereye uçması sonucu hayatını kaybeden imam 22 yaşındaki Mesut Düzgün'ün, görev yaptığı camide, bayram namazındaki vaazında cemaati ölümlü trafik kazalarına karşı uyardığı ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Gümüşhane'nin Esenler köyü yakınlarında meydana geldi. Esenler Köyü Camii'nin imamı Mesut Düzgün, dün bayram namazını kıldırdıktan sonra memleketi Şırnak'a gitmek üzere yola çıktı. Düzgün yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki dereye uçarak, ters döndü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dere yatağına inen ekipler, otomobilde sürücünün cansız bedenine ulaştı. Dere yatağında sudaki araçtan çıkarılan Düzgün'ün cansız bedeni, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
SON VAAZINDA SÜRÜCÜLERİ UYARMIŞ
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan ve atandığı Esenler Köyü Camii'nde 1 ayı aşkın süredir imam olarak görev yapan Mesut Düzgün'ün, görev yaptığı camide dün kıldırdığı bayram namazındaki vaazında, bayram tatillerinde önceki yıllarda meydana gelen kazalara dikkat çekip, araçlarıyla yola çıkacak olanları dikkatli olmaları konusunda uyardığı ortaya çıktı.
KAZA YERİNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞ
Öte yandan Mesut Düzgün'ün, 3 gün önce kaza yaptığı yerde arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraf da ortaya çıktı. Acı haberi akıp, büyük üzüntü yaşayan arkadaşları son fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıp, Düzgün ailesine taziye dileğini iletti.
REKTÖR ZEYBEK: ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ise büyük üzüntü duyduklarını kaydederek, "Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi 4´üncü sınıf öğrencisi Mesut Düzgün, Esenler köyüne imam olarak atanmış, daha 22 yaşında bir gencimizdi. Köyde bayram namazını kıldırdıktan sonra memleketi Şırnak´a bayram tatilini geçirmek üzere otomobiliyle yola çıktı. Kazada hayatını kaybettiğini öğrendiğimiz öğrencimiz için büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Öğrencimize Allah´tan rahmet, kederli ailesi ve üniversitemiz camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.
MUHTAR ÇAKMAK: SANKİ ÖLECEĞİNİ BİLİYORDU
Esenler köyünün muhtarı Adem Çakmak ise kaza haberiyle kendilerinin ve köy sakinlerinin büyük üzüntü yaşadığını söyledi. İmam Düzgün´ün vaazında trafik kazalarına ilişkin uyarıda bulunduğu belirten Çakmak, "Bayram namazındaki vaazında çok güzel konulara temas etti. Özellikle trafik kazalarına ilişkin daha dikkatli olması konusunda telkinlerde bulundu. Sanki öleceğini anlamış gibiydi. Kendisi temiz bir insandı, çok seviyorduk. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülürken, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nin morgundan ailesi tarafından alınan Mesut Düzgün'ün cenazesinin Şırnak´ta toprağa verileceği belirtildi.
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