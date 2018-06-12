Kaza, saat 13.30 sıralarında İzmir'in Menemen çevreyolu Koyundere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan F. (53) idaresindeki 34 KG 6237 plakalı tır, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Şoför Erkan F. araçta sıkışırken, yardımına yoldan geçen araçlardaki vatandaşlar koştu. İHA'nın haberine göre baygın halde tırda sıkışan yaralı sürücü için hemen çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.





UZUN UĞRAŞ VERDİLER

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans, itfaiye ve AKS ekipleri sürücüyü kurtarmak için uzun uğraş verdi. Ekiplerin yanı sıra vatandaşlarında destek verdiği çalışmada, ağır yaralanan sürücü yaklaşık yarım saat sonra kurtarıldı.

Hemen ambulansa alınan Erkan F., Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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