Kazakistan - Azerbaycan düellosu

Hazırlık Ülkeler maçında Kazakistan ile Azerbaycan, 05 Haziran 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 3 puanlı Kazakistan 90. sırada bulunuyor, Azerbaycan 4 puana sahip ve 41. sırada. Kazakistan son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Azerbaycan, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 431. İddaa'da Kazakistan kazanır 2.00, berabere biter 2.65, Azerbaycan kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Kazakistan son hafta oynanan Avusturya maçında 0-0 berabere kaldı.

Azerbaycan ise Türkiye karşılaşmasında 1-0 yenildi.