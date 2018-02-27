Kazakistan'dan 6 Türk grubuna 47 yatırım teklifi

Kazakistan Başbakanlığı'nın resmi sitesinde temaslarda bulunulan bu şirketlerin Koç Holding, Sabancı Holding, Kibar Holding, Yıldızlar SSS Holding, Yıldırım Holding ve Dal Holding olduğu açıklandı.

Kazakh Invest'in ülke ekonomisi için öncelikli olan sektörlerde Türk şirketlerine 47 büyük yatırım projesini teklif ettiği belirtildi.

Yıllık cirolarının 150 milyar dolar olduğu belirtilen Türk şirketlerinin, üretim kapasitesinin ve ürün pazarlarının Avrasya Ekonomi Birliği (EEU) ülkeleri ve Çin'e doğru genişlemesi anlamında Kazakistan'ın stratejik bir konumda bulunmasına dikkat çektiği ve 47 projeye ilgi duydukları duyuruldu.

Başbakanlık resmi sitesinde belirtilen ve Türk şirketlerinin gerçekleştireceği projelerden bazıları da açıklandı. Projeler şöyle:

- Koç Holding ile Aral Gölü kıyısındaki Kızılorda bölgesinde domates ve konserve ürün üretimi. Şirketin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) üretimiyle ilgili bir projeyle de ilgilendiği belirtildi.

- Yıldırım Holding ile Jambıl eyaletinde 220 milyon dolarlık soda külü üretiminin yanı sıra Qazgeology ile ortaklaşa 10 milyon dolarlık katı mineral arama projesi.

- Yıldızlar SSS Holding ile yılın ilk yarısında Baikonur SEC ile gerçekleştirilecek 50 milyon dolar değerinde 138 MW (megavat) gücünde gaz - piston santralı inşası. Kızılorda bölgesinde 128 milyon dolar karşılığında 10 milyon metrekare kapasteli seramik levha üretimi ve Doğu Kazakistan'da 10 milyon dolar yatırımla katı mineral keşfi.

- Kibar Holding ile Mangistau bölgesinde sandviç paneli üretimi.

- Dal Holding ile barit cevherlerinin çıkarılması ve işlenmesi projesi.

Anlaşmaların yanı sıra MÜSİAD üyeleriyle birlikte Kazakistan Büyükelçiliği'nin desteğiyle Ankara'da bir yatırım forumu da gerçekleştirildi. Forumda Kazakh Invest ülkedeki yatırım fırsatlarıyla ilgili bir sunum yaparken, yabancı yatırımlar için devlet desteklerinden bahsedildi.

MÜSİAD Başkanı İlhan Erdal, Kazakistan ile yakın ekonomik ilişkiler kurulmasının önemine dikkat çekerken 15 büyük Türk gıda şirketinin Mart 2018'de Kazakistan'da araştırmalarda bulunmak ve iş ortaklarıyla tanışmak için ülkeyi ziyaret edeceği açıklandı.