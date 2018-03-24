Kazakistan'da kurulan Aşık Atma Federasyonu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) geçen yıl maddi olmayan miraslar listesine aldığı aşık oyununu yaygınlaştırmak için çalışmalar yapıyor.

AA'nın haberine göre federasyon, bölge şubelerinde açtığı kurslar ve düzenlediği yarışmalarla aşık oynayanların sayısını daha da artırmayı hedefliyor.

"HER GEÇEN GÜN AŞIK OYUNUNA İLGİ ARTIYOR"

Aşık Atma Federasyonu Başkanı Jomart Sabırjanov, yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından aşık oyunu gibi milli spor oyunlarına önem verilmeye başlandığını belirtti.

3 bin yıllık tarihi olan aşık oyununun atalarından kalan bir miras olduğunu vurgulayan Sabırjanov, "Avcılık, Kazakların kanında var. Babalarımız, aşık oyununu okçuluk becerilerini geliştirmek için kullanmıştı." dedi.

Sabırjanov, aşık oyununu halk arasında popülerleştirmek için çaba harcadıklarına işaret ederek, "7 yıl önce aşık oyununun kurallarını kabul ettik. Zamana uygun yeni kurallar geliştirerek, oyunu genç nesillere aktarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Aşık oyunu bir spor dalı haline getirmeye çalıştıklarına dikkati çeken Sabırjanov, "Bu oyun ülkedeki tüm lise ve orta okullarda beden eğitimi ders programı çerçevesinde öğretiliyor. Şu an 10 binden fazla kişi aşık oynuyor. Her geçen gün aşık oyununa ilgi artıyor." ifadelerini kullandı.

Her yıl şampiyona ve yarışmalar düzenleyerek aşık oyununu uluslararası seviyeye çıkarmaya çalıştıklarını dile getiren Sabırjanov, bu yarışmalardan birinin de her yıl Astana'da Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan, Azerbaycan, Türkiye, Kore, Çin ve Rusya gibi ülkelerden oyuncuların katılımıyla düzenlenen Altın Saka olduğunu aktardı.

Aşık oyununun gelişmesine devletin önemli ölçüde destek sağladığını belirten Sabırjanov, “Geçen yıl aşık oyunu UNESCO’nun maddi olmayan miraslar listesine alındı. Bu büyük bir başarı." dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER