Kazan Soda ve Eti Soda’nın net 800 milyon dolarlık ihracatı 157 milyar dolarlık brüt ihracatın yüzde 0.50’sine denk. Yani 2 tesis brüt ihracatın yüzde yarımını gerçekleştiriyor. Türkiye’de ise milyarlarca dolarlık ithalatla ihracat yapanlar listelerde başı çekiyor. Gazete Habertürk Ekonomi Müdürü Yavuz Barlas'ın haberi...

Ciner Grubu’nun 1.5 milyar dolar yatırımla gerçekleştirdiği Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ tesisinin açılışı önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapıldı.

Kazan Soda tek başına yılda 600 milyon dolarlık net ihracat gerçekleştirecek. Yüzde 100’ü katma değer olan bu ihracat için 1 dolarlık ithalat bile gerçekleştirilmeyecek. Grubun iştiraklerinden Beypazarı’nda üretim yapan Eti Soda ile bu ihracat rakamı 800 milyon doları bulacak. Yıllık 800 milyon dolarlık net ihracat Türkiye’nin 2017’deki toplam 157 milyar dolarlık brüt ihracatının yüzde 0.50’sine denk geliyor. Yani 2 tesis toplam brüt ihracatın yüzde yarımını gerçekleştiriyor. Türkiye yılda 157 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken karşılığında 234 milyar dolar ithalat gerçekleştiriyor. Hal böyle olunca yıllık dış ticaret açığı 77.1 milyar dolar gibi devasa bir rakama ulaşıyor.

REKORTMENLERİN İTHALAT REKORU!

İthalat bu kadar büyük olunca da ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 62’lerde kalıyor. İşte Kazan Soda yatırımı bu rakamlara bakıldığında daha da anlamlı hale geliyor. Zira 1 dolarlık ithalat olmadan kendi enerjisini kendi üreterek madenden endüstriyel ürüne dönüştürülen bu kimyasal madde yılda Türkiye’ye 800 milyon dolarlık net döviz getirisi sağlıyor.

Gelelim ihracat rekortmeni sektörlere... İlk akla gelen sektör hiç şüphesiz ki otomotiv. Nitekim firma bazında Türkiye’nin önde gelen otomotiv firmaları her yıl ihracatta ilk sıralarda yer alıyor. Ödüllendiriliyorlar. Elbette istihdama, sanayiye, vergi gelirlerine katkıları şüphesiz yadsınamaz ancak 100 dolarlık ihracat için belki de 80 dolarlık ithalat gerçekleştiriyor bu şirketler. Öyle ki TÜİK’in 2016 verilerine göre Türkiye’de otomotiv sektörü 21.1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken bu sektörde ithalat 20.6 milyar doları geçiyor. Yani Türkiye’nin otomotivde cebine yılda net ihracat geliri olarak sadece 461 milyon dolar kalıyor. Henüz sektörel bazda 2017 ithalat verileri açıklanmadı ancak bu sektörün 2017’deki toplam ihracatı da 25 milyar dolar. İthalatını da artık siz tahmin edin.

İKİ KATI TİCARETLE BU SONUÇ ÇIKAR

Bu sektörün 800 milyon dolarlık net katma değerli ihracat gerçekleştirebilmesi için belki de bugünkü rakamların iki katı bir ticaret hacmine ulaşması gerekiyor. Sektör bazındaki rakamlara geri dönersek binlerce firmanın iş yaptığı dış ticaret fazlası verdiğimiz diğer bir alan da hazır giyim ve tekstil ürünleri. Bu sektörün giyim eşyası bölümünde 12.4 milyar dolar ihracat 2.3 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiriliyor. 10 milyar dolarlık dış ticaret fazlası veren sektörü tekstil ürünleri izliyor. Bu sektörün dış ticaret fazlası da 8.7 milyar dolar. Fazla veren üçüncü sektör de yine binlerce işletmenin faaliyet gösterdiği gıda sektörü. Gıdada da dış ticaret fazlası 5 milyar dolar.

ERDOĞAN’DAN NET KATMA DEĞERE VURGU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kazan’daki açılışta madenlerde katma değerli üretimin önemine dikkat çekerek, “Geçmişte bütün madenlerimiz hep ham halleri ile ihraç edilmiştir. İşlenmiş olarak onları almışızdır. Bu ne mantıktır ya. Elde edeceğimiz katma değer, işte görüyorsunuz, göreceksiniz katlanarak artacaktır. Bunun için de madenciliğimiz ile ilgili teknolojilere büyük önem veriyoruz. Bor gibi, trona gibi madenlerimizin işlenmesini ne kadar geliştirirsek ülkemizin kârı o kadar artacaktır” demişti.

KATMA DEĞERİ KATINCA FINDIK ÇEREZ OLMAKTAN ÇIKIYOR

2017 yılı firma bazında Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ihracat rekortmenleri listesi henüz açıklanmadı. Ancak liste başında yer alacak firmaları tahmin etmek zor değil. Son listede dikkat çeken bir firma Ferrero. İhracatçılar listesinde ilk 20’de yer alan İtalyan Ferrero çikolata üretiyor. 2017’de 670 bin ton fındık rekoltesine göre çiftçinin eline geçen toplam tutar yaklaşık 1.6 milyar dolar. Ferrero 2016’daki 805 milyon dolarlık ihracatıyla bunun yarısını tek başına yaptı. Çünkü fındığı işleyerek ve çikolataya dönüştürerek ihraç etti. Yani daldaki fındığa katma değer katınca fındık da çerez olmaktan çıkıyor.

CİNER GRUBU

Kazan Soda ve Eti Soda tesisleri