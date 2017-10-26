Kazaya neden olabilirdi: Alaska havaalanı pistinde dev fok!

Alaska'da, kutup ayıları gibi vahşi yaşam hayvanının bir havaalanı pistinde dolaşması alışılmadık değildir, fakat uzanmakta olan bir fok çok nadir bir olaydır. Ancak çalışanlar Pazartesi günü ülkenin en kuzeydeki şehrindeki havaalanında bir fok gördüler. 204 kilo ağırlığındaki fok, Utqiagvik havaalanındaki pistten kaldırıldı.

Departmanın iletişim direktörü Meadow Bailey, işçilerin daha önce pistte kuşlar, ren geyiği, kutup ayısı ve misk öküzü gördüklerini, ancak fokun bir ilk olduğunu söyledi.

"Bailey, uçaklara vahşi yaşam hayvanlarının çarpmaları önemli bir güvenlik tehlikesi oluşturuyor ve havacılık sektörüne her yıl yüz milyonlarca dolara mal oluyor. Memeli kazaları nadirken, kuşlar ABD'deki kazaların yüzde 90'ından fazlasına neden oluyor" dedi.

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