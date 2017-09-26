Kazayla ateş alan tüfek damat ile gelinin kardeşini yaraladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, düğün konvoyundaki gelin arabasında bulunan damat ile gelinin kız kardeşi, para almak isteyen gençlerden birinin elindeki av tüfeğinin kazayla ateş alması sonucu yaralandı.

İlçeye bağlı Kozan köyünde oturan damat Şerafettin Kapçak, amcasının kızı olan gelin dmatEsra Kapçak ve kardeşi Necla Kapçak'ın bulunduğu gelin arabasının da yer aldığı düğün konvoyu, aynı köyde düzenlenecek düğün töreni öncesi köyde tur atmaya başladı.

Gelinin söz konusu köydeki evinden alınmasının ardından yakındaki damat evine getirilmesinden önce atılan tur sırasında konvoyu gören ve aralarında E.Y. ile M.Y'nin de bulunduğu bazı gençler, para almak için konvoyun önüne kesti.

Gençler arasında para almak için yaşanan koşuşturma sırasında gençlerden birinin elindeki av tüfeği ateş aldı.

Olayda, gelin arabasının arka koltuğunda oturan Şerafettin Kapçak ile ön koltukta oturan Necla Kapçak vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.

DAMADIN SAĞLIK DURUMU AĞIR



Vatandaşlarca Erzurum'daki Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan damat Şerafettin Kapçak, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Başına saçma isabet eden ve ameliyata alınan damadın sağlık durumunun ağır, Necla Kapçak'ın ise iyi olduğu belirtildi.

Olay öncesi ellerinde tüfek bulunduğu öne sürülen ancak hangisinin ateşlediği henüz anlaşılamayan E.Y. ile M.Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Köyde yapılması planlanan düğünün olay sebebiyle yapılamadığı ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.