Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kazazedelere ilk müdahaleyi yoldan geçen Mehmetçik yaptı.



Alınan bilgiye göre, Necdet Polat idaresindeki 39 ES 654 plakalı kamyonet, Pınarhisar yolu Şeytandere Mevkisi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza nedeniyle kamyonetin kabini koparak, yaklaşık 5 metre sürüklendi.



Kabin içerisinde sıkışan Necmettin Polat ile İbrahim Kamay'ı araçtan, o sırada yoldan geçen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri çıkardı.





Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yine kabinde sıkışan sürücü Necdet Polat'ı yaklaşık 20 dakikalık çalışma ile sıkıştığı yerden kurtardı.



Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER