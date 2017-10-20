İstanbul’da yayalaşma, meydanlaşma ve tramvay hattı projeleri nedeniyle Boğaz kıyılarına ve Haliç’e yüzlerce fore kazık çakıldı. Beykoz, Sarıyer, Üsküdar sahillerinin ardından, metro hattı projesi için Haliç’e çakılan kazıkların tarihi eserlere zarar verebileceği görüşü gündeme geldi. İstanbul’da Rumelihisarı ve Bebek arasında sahil yolu genişletme çalışmalarında görev alan taşeron şirketin sahibi ve “kazık dubası” operatörü Recep Torpil Gazete Habertürk'ten Akıncan Abadan'a konuştu. 40 yıldır bu işi yapan Torpil, babadan kalan şirkette hepsi operatör olan 3 kardeşiyle birlikte çalışıyor. Meslekte ikinci kuşak olan Torpil, üniversite öğrencisi iki oğlunu da baba mesleği için hazırlıyor.
100’DEN FAZLA PROJE
Babasının bu işe askerden döndükten sonra 1955’te şirketini kurarak başladığını, ilk işinin de Çanakkale Karabiga’daki şehir hatları için yapılan limanda kazık kalıpları çıkartmak olduğunu anlattı. 57 yaşındaki işadamı, ilk olarak babasıyla Eyüp’teki Fener semtinde yapılan tersanenin şantiyesine 6 yaşında gitmiş. 11 yaşında babasının şantiyelerinde getir götür işleri yapmaya başladıktan sonra 14’ünde İzmir Aliağa’daki bir iskele inşaatında şantiye yetkilisi olmuş. Torpil, kalfalık olarak değerlendirdiği bu dönemde 8 personelin, yaşının küçük olması nedeniyle işi yavaşlattığını belirtirken 17 yaşına denk gelen “ustalık” dönemde de, Abdi İpekçi Spor Salonu’nun temel kazıklarını bizzat kendisinin çaktığını söyledi. Bugüne kadar 100’den fazla projede çalışan Torpil, projelerin en büyüğünün Mersin Taşucu’ndaki 2005’te biten NATO İskelesi olduğunu kaydetti. İstanbul’daki en büyük iş ise 1995’te Haliç Köprüsü’ne yan yol yapımı olmuş. Halen Sarıyer ve Beykoz’daki sahil yolu düzenlemesini yaptıklarını söyleyen Kazık, “Şirketin yöneticilerinden biriyim ama sahada çalışmayı seviyorum. İşimi iyi yapıyorum” dedi.
‘PLANA UYGUN’
Bu işe başladığında tahta kazıklar kullanıldığını, bunların çoğu zaman kırıldığını anlatan Torpil, “Teknolojinin gelişmesiyle 80 metre kalınlığında 100 ton ağırlığında kazıklar kullanmaya başladık. Bir kazığın çakılması zemin durumuna göre 30 dakika da sürebilir 3 saat de. Günde ortalama 10 kazık çakılıyor” dedi. Çalışmalarla Boğazın daraltıldığı ve tarihi eserlere zarar verildiği tepkilerine yanıt veren Torpil, “Boğazın en dar kısmı 1 kilometreye yakın. Biz en fazla 3-4 metrelik alan dolduruyoruz. Daralma ya da gemi geçişlerinde sıkıntı olması şehir efsanesi. Üsküdar’da kazık çakma işleminde, çatlayan tarihi cami değil dolgu alanı. Kazıkları, İBB’nin ve Anıtlar Kurulu’nun verdiği plana uygun çakıyoruz” dedi.
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Misafir 35 dakika öncesayın Kazık ahaha00
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Misafir 1 saat önceBazılarının kafalarına çakılan kazıklar daha tehlikeli!00
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Misafir 1 saat öncedoğa verdiğini geri alır gördük 99 depreminde o kazıkları00