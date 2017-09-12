Kazım Çelik Galatasaray'da

Futbola 12 yaşında Erkiletspor´da başlayan ve mavi beyazlı kulüpte U13, U14, U15, U16, U17, U19 ve 1. Amatör Küme'deki A takımda oynadıktan sonra geçen sezon 3. Lig´de yer alan Manavgatspor´da 17 maçta forma giyen Kazım, ağustos ayında Antalya ekibi ile sözleşmesini fesh etti. Transfer döneminin son günlerinde genç yetenek, kendisini 2020´ye Galatasaraylı yapan sözleşmeye imza attı. 17 yaşında profesyonel olan forvet oyuncusu Kazım Çelik , tutkunu olduğu takıma transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi

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