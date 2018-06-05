Kazlıçeşme sahilindeki eski tank bakım fabrikasının 111 dönümlük arazisi üzerinde yükselmekte olan “Büyükyalı” projesinin imar problemi çözüldü. Proje için sahil yolu deniz doldurularak kaydırılırken, kaba inşaatları büyük oranda tamamlanmış olan proje için yeni imar planı hazırlandı. Yeni plan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıktı. 2016 yılında yapımına başlanan projenin planları, Mimarlar Odası’nın şikâyeti üzerine geçen yıl mahkeme tarafından iptal edilmişti. İrili ufaklı toplam bin 712 konut ve ticari ünitenin bulunduğu konut projesini TOKİ, gelir paylaşımı esasına göre Özak GYG+Yenigün+- Ziylan ortaklığına ihale etmişti. Projedeki konutlar 935 bin ile 12 milyon TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulmuş durumda.

YENİ PLANIN GEREKÇESİ

Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İBB tarafından, projenin güneyinden geçen “Kennedy Caddesi Yol Güzergâhı” ile ilgili olarak Ulaşım Trafik Komisyonu (UTK) kararı alındığı, ortaya çıkan sorunlar nedeniyle projelerin revize edildiği belirtilen yeni plan gerekçesinde şöyle denildi: “Yol projesi ve revizyonları ile ana planın ulaşım kararlarında bütünselliğin kaybolduğu, planlar arası bir karmaşa oluştuğu ve uygulama aşamasında sorunlar yaşanacağı tespit edilmiştir. Planlama alanı içerisinde, imar planı ile getirilen kamusal ve özel alanların imalatları devam etmekte olup, kamusal alanlar bedelsiz olarak terk edilerek imalat maliyetleri Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından karşılanmaktadır. Planların iptal edilmesi ile imalatların durması, kamusal parsellerdeki imalatların gerçekleştirilememesinin kamu zararı doğuracağı aşikârdır.” İlgili kurumlardan görüş talep edildiği ve projenin uygulandığı parsellerle ilgili yeniden planlama çalışması yapıldığı belirtildi.

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