Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun ( UNICEF) yayımladığı raporda, ülkenin kuzeydoğusunda devam eden çatışmalardan kaçan 46 binden fazla çocuğun Uganda sınırına sığındığı belirtildi.

Raporda, çatışmalarda kadın ve çocuklardan oluşan 76 kişinin hayatını kaybettiği, en az 70 köyün de ateşe verildiği ifade edildi.

AA'nın haberine göre, çatışmalar nedeniyle 3 sağlık merkezi, 7 okulun yağmalandığı, 100'den fazla okulun kapatıldığı belirtilen raporda, "UNICEF ve ortakları ülkenin İturi bölgesinde bulunan Bunia Hastanesinde acilen yardıma muhtaç 70 refakatsiz çocuk ve ailelerinden ayrılan 245 çocuk tespit etti. Bölgeye çocuk koruma ekipleri gönderildi." ifadesine yer verildi.

UNICEF, çatışmaya dahil olan tüm taraflara çocukların şiddetten korunması ve anlaşmazlıklara barışçıl çözüm bulunması çağrısında bulundu.

KDC'nin doğusu, yaklaşık 20 yıldır doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve etnik grupların çatışmalarına sahne oluyor.

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