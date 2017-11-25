KDV reformu yıl sonuna kadar görüşülecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Katma Değer Vergisi ( KDV) ile ilgili kanun çalışmasını yıl bitmeden önce Bakanlar Kurulu’nda görüşmeyi hedeflediklerini belirterek, “KDV sisteminde son derece önemli, radikal değişiklikler yapan bu kanun, önümüzdeki dönemde reel ekonomiye ciddi anlamda katkı verecek bir unsur olacak” dedi.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Bakan Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2018 bütçe görüşmelerinde sunum yaptı. Ağbal, yıl sonuna kadar Bakanlar Kurulu’na getirmeyi hedefledikleri KDV reformuyla, mükelleflerin yeminli mali müşavirlere yaptığı ödemeleri de düşüreceklerini söyledi.

Ağbal, “KDV iade sürecinde yeminli mali müşavirler tarafından iade raporu düzenleniyor. Yeminli mali müşavirlere yapılan ödemeler, yapılan iadeye göre oran olarak yüksek. Bunun aşağı çekilmesi yönünde talep var. Meslek odalarımızla da görüşerek, bu ödemelerin aşağı çekilmesi konusunda bir çalışmamız var” diye konuştu.

ŞANSTAN 855 MİLYON TL GELDİ

Ağbal’ın komisyona yaptığı sunuma göre, şans oyunları satış gelirleri 2017 yılında arttı. Milli Piyango İdaresi tarafından eylül ayı itibarıyla piyango, hemen kazan ve sayısal oyun satışlarından 1.9 milyar TL gelir elde edildi, talihlilere ise toplam 819 milyon lira ikramiye ödendi.

2017 sonu itibarıyla satış gelirlerinin yaklaşık 3.1 milyar TL olması öngörülüyor. Milli Piyango İdaresi eylül ayı itibarıyla kamu payı olarak 399 milyon TL aktarımda bulundu. Vergilerle birlikte doğrudan ve dolaylı olarak kamuya aktarılan tutar ise 855 milyon TL oldu.

İLLEGAL BAHİSÇİLERİN 104 MİLYON TL’SİNE EL KONULDU

İllegal bahis oynatanların kullandığı üçüncü kişilere ait banka hesaplarına el konulmasına ilişkin yasal düzenleme kapsamında, eylül ayından bu yana 498 mali tespit raporu düzenlendi. 104 milyon lirayı aşan paraya el konuldu.

40.1 MİLYAR TL KDV İADE EDİLDİ

2017 yılının ilk 10 ayında 40.1 milyar TL KDV iadesi yapıldı. Bu tutarın 24.1 milyar lirası ihracatçılara ödendi.

YAPILANDIRMADAN 24.3 MİLYAR TL TAHSİLAT

İki ayrı yapılandırma kanunu kapsamında 22 Kasım 2017 itibarıyla toplam 24.3 milyar lira tahsil edildi.

AMAÇ TAŞERON MODELİNE SON VERMEK

Kamuda çalışan yüzbinlerce taşeron işçinin beklediği düzenlemede sona gelindi. Çalışma Bakanlığı’nın hazırladığı birden fazla alternatifi içeren model, Bakanlar Kurulu’nda görüşe açılacak. Taşeron modelini kaldırmak yerine, 3 yıllık sözleşme yapılacağı iddia edildi.

Ağbal, bunun üzerine “Bu düzenlemenin amacı kamuda personel çalıştırılmasına dair hizmet alımı modeline son vermek, kamuda doğrudan doğruya istihdam yapmak. Hem geçiş düzenlemesi yapıp hem de mevcut düzenlemeye devam ettirmek gibi bir düşüncemiz yok” dedi. Ağbal, asgari ücret desteğinin devam edip etmeyeceği sorusuna ise, “Bütçemizde 2018’den sonraki dönemlerle ilgili bir destek öngörüsü yok. Geçici tedbir olduğu için ödenek koymadık” cevabını verdi.

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