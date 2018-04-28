HT Magazin'de yer alan habere göre, sette saçı ve sakalı birbirine karışmış, çıplak ayaklı olarak görüntülenen ünlü oyuncunun haline bakılırsa, John Wick serinin yeni filminde suç dünyasından uzak kalmak için evsizler ordusuna katılıyor.



Filmin gelecek yıl gösterime girmesi planlanıyor.

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