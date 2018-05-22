Keçiörengücü - Afjet Afyonspor maçı istatistikleri

Türkiye 2.Lig Play Off Yarı Final Kırmızı Grup heyecanı devam ediyor. Keçiörengücü, 22 Mayıs 2018 Salı günü Afjet Afyonspor takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. Keçiörengücü, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Afjet Afyonspor son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 401 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Keçiörengücü kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Afjet Afyonspor sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Keçiörengücü son haftadaki Etimesgut Belediyespor müsabasında 2-1 kazandı.

Afjet Afyonspor, Körfez Spor karşılaşmaında 1-0 kazandı.