Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor. Genellikle bir parkta zaman geçiren kedi ile köpek, günün büyük bir bölümünü birlikte oynayarak geçiriyor.

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