İrlanda’nın başkenti Dublin’deki Just Cats in Clonsilla adlı veteriner kliniği, sahipleri işyerindeyken kedilerini sevecek sıcak bir kucak arıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Adayların role muktedir olduğuna, İrlanda veteriner konseyi karar verecek. Adaylardan deli bir kedi insanı olmaları ve kedilerin neden guruldadığını tespit etmeleri isteniyor.

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