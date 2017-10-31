‘Kedi Yarışması’ birincileri belli oldu

The International Cat Association’ın (TICA), Felinoloji Derneği ile düzenlediği ‘Kedi Yarışması’, İstanbul'daki bir AVM'de gerçekleştirildi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Türkiye ve yurtdışından 122 kedi, Jane Allen, Vlada Beninya ve Valentine Tessens’ten oluşan jüri karşısına çıktı.

Yarışma kapsamında, “En İyi Yetişkin Kedi” kategorisinde Lübnan’da yaşayan Kanadalı katılımcı Marie Eve Bedard’ın Bengal kedisi birinci oldu. “En İyi Yavru Kedi” Rusya’dan katılan Nadezda Paltseva’nın Burmese kedisi oldu. “En İyi Ev Kedisi” kategorisinde ise Türkiye’den Rüveyda Yılmaz’ın sokakta bulup sahiplendiği kedisi birinciliğe değer bulundu.