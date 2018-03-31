Sahipsiz sokak hayvanlarına kurduğu doğal yaşam alanında bakım hizmeti veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Hayvan Bakım Merkezi, ilginç bir uygulama başlattı. Kedileri müzikle eğiten veteriner hekimler, hayvanları yemeğe Mozart’ın 'Turkish March' bestesiyle davet ediyor.
İHA'nın haberine göre sahipsiz ya da bakıma muhtaç hayvanların gözetim altına alınarak doğal yaşam alanında daha rahat yaşamaları amacıyla Güçten Düşmüş Hayvan Bakım Merkezini kuran Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2013 yılından beri hizmet veriyor. Aşağı Avdan Mahallesi'ndeki 165 dönüm arazi üzerine kurulu merkezdeki kedi kasabası ise görenleri şaşkına çeviriyor.
Türkiye'de benzeri olmayan doğal yaşam alanında, kediler için her türlü konfor sağlanılıyor. Oyun parkından, tek katlı ahşap barınaklara kadar çok sayıda imkana sahip bakımlı kediler büyük ilgi görüyor. Öğrencilerin ve hayvanseverlerin sık sık ziyaret ettiği kedi kasabasına yurt dışından da ilgi giderek artıyor. Çin’den gelen basın mensupları, merkezi ve sakinlerini çektikleri belgesellerle ülkelerinde tanıtıyor.
MÜZİĞİ DUYUNCA GÖREVLİYİ BEKLİYORLAR
Kasabada yaşayan 515 kediyi müzikle eğitme konusunda çalışmalara başlayan Güçten Düşmüş Hayvan Bakım Merkezi veteriner hekimleri, düzenli çaldıkları müzikle hayvanları gözlüyor. Yemek saatinde müzik tarihinin en büyük bestecilerinden Wolfgang Amadeus Mozart’ın dünya ünlü eseri Türk Marşı'ı (Turkish March) çalınıyor.
Müziği duyup yemek saatinin geldiğini anlayan kediler, süratle toplanarak görevliyi bekliyor. Yemekleri alan görevliyi takip eden yüzlerce kedi, dağıtım yapılacağı konteynere birlikte gidiyor. Kaplara konulan yemekleri yiyen kediler, ardından oyun alanında vakit geçiyor.
Veteriner Hekim Hande Yaman, kedilerin içgüdülerinin hassas ve kuvvetli olduğunu kaydetti. Uygulama ile başarılı sonuçlar aldıklarını dile getiren Yaman, "Kedi kasabamızda yemek dağıtımını, müzik eşliğinde yapıyoruz. Genel olarak zaten seçtiğimiz bir müziği çalıyorduk. Yemek saatinde ise onlara Mozart’ın Türk Marşı bestesini çalıyoruz. Bu müzik, kediler üzerinde ayrı bir etkiye neden oldu. Müziği duyan kediler, ikinci gün yemek alanına doğru yürümeye başladığını gördük. Bu da bize büyük mutluluk veriyor" diye konuştu.
Kasabadaki kedilerin hepsinin kısır ve bakımlı oldukları bilgisini veren Veteriner Yaman, "Buraya getirilmelerinin ardından onları muayeneden geçirilip operasyona alınarak kısırlaştırıyoruz. Tedavileri bittikten sonra kasabamıza bırakıyoruz. Hepsi de sağlıklı ve bakımlıdır. Aynı durum köpeklerimiz için de geçerlidir. Alanımızda şuan 515 kedimiz, 520 köpeğimiz yaşıyor" dedi.
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