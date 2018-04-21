Eskişehir’de bir hayvansever olan Asalet Savgınoğlu, sokağa atılmış olan anne ve yavru kedileri evine getirerek bakmaya başladı. İHA'nın haberine göre kedileri sahiplenen 39 yaşındaki Asalet Savgınoğlu, bir internet sitesinde yavru kedi için süt anne arayan genç kızın paylaşımını gördü.
Kız ile iletişime geçerek kediyi alan Savgınoğlu, yavruyu diğerlerinin yanına koyunca gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Anne kedinin yanına giderek emmeye başlayan yavru, diğer kedilerle de adeta kardeşleriymiş gibi anlaştı.
Bunun bir anne şefkati ve insanlığa örnek bir davranış olduğunu söyleyen Savgınoğlu, yavru kedileri ileride sahiplendireceğini söyledi.
"HEMEN YALADI VE EMZİRMEYE BAŞLADI"
Ev hanımı olan Asalet Savgınoğlu, evde 7 kedi beslediğini ve getirdikleri yavruyu anne kedinin hemen emzirmeye başladığını söyleyerek, "Daha önce bir kedim vardı. Bu 4 yavruyu ve anneyi bir market alışverişi sırasında parka bıraklmış halde bulduk. Ama evde de beslediğimiz bir kedi vardı zaten.
Yaklaşık bir yıldır bizimle yaşıyor evdeki de. Aslında tereddüt ettim. Getirsek mi getirmesek mi, anlaşırlar mı anlaşamazlar mı diye. Ama arkamı dönüp gidemezdim, çünkü doğum devam ediyordu. Aldık eve getirdik. Birkaç saat sakladık eşimden. Sonra söyledik. Çok şükür o da merhametli. Kabul etti. Evdeki kedi de çok ilginçtir kabullendi. Tepki vermedi yavrulara da annelere de.
Hatta bulundukları odaya girmedi bile başını uzatıp bakıyordu. Yaklaşık 15 gündür bizimleler. 10 gün kadar sonra da takip ettiğim bir hayvan sahiplendirme sitesinde gözleri kapalı başka bir yavru bulmuş bir kız.
Bir gündür kendisindeymiş. Gözleri sırılsıklamdı yavrunun süt anne aradığını yazmış. Düşündüm bir eksik bir fazla. Ev zaten çiftliğe döndü. Getir dedik getirdi. Anne de onu kabul etti. Hemen yaladı ve emzirmeye başladı. Toplam 7 kedimiz oldu. Bunlar bir süre bizde kalacaklar. Beslenebilir duruma geldikleri zaman biz bunları zarar görmeyecekleri bir yere sahiplendireceğiz" dedi.
Kediyi sokakta bularak sahiplenen 18 yaşındaki lise öğrencisi Kübra Taşdemir ise “Sokakta gezerken yeni doğmuş bir kedi buldum. Önce annesini aradım ama bulamadım. Sonradan bir siteye ilan açtım ve bu sayede süt anne bulduk. Süt annemize getirdik ve o da kabul etti. Bir ay sonra da onu ben sahipleneceğim” ifadelerini kullandı.
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