Rusya’nın Kronsnadar kentinde bir adam, kediyle aracını yıkarken görüntülendi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre kedinin sırtıyla önce aracın kaputunu kurulayan Rus, sonuçtan memnun kalmayınca hayvanın sırtını kovadaki suya sokup kaputa sürmeye devam ediyor. Video, hayvanseverlerin de tepkisini çekti.

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