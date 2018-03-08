Kökeninin Kafkas dağlarına dayandığı düşünülen kefir son yıllarda sağlık üzerindeki etkilerinin anlaşılmasıyla adı daha sık duyulan gıdalardan biri. B1, B12, biotin, triptofan, kalsiyum, magnezyum, fosfor içeren bu değerli ürünün bağışıklık sistemini güçlendirmekten sakinleştirici etkisine, kilo vermeye yardımından sindirimi kolaylaştırmasına kadar birçok yararlı etkisinin olduğu biliniyor.

BİR DİĞER ADI MUCİZE... İŞTE KEFİRİN FAYDALARI...

İHA'nın haberine göre; kefir, sütteki laktozun birleşik laktik asit ve alkolle oluşan bir fermantasyon yani mayalanma ürünü. 24 saatlik bir sürede, kefir tanelerindeki mikroorganizmalar sütle karıştırılıp fermente kefir haline geliyor. Sonrasında kefir taneleri çıkarılarak tekrar kefir yapımında kullanılabiliyor. Sütün kefire dönüşünü sırasında laktik asit, etanol, asetik asit, karbondioksit gibi bileşikler yanı sıra vitaminler de üretiliyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Gence, probiyotik içeriği nedeniyle laktoz intoleransı semptomlarının azaltılması, bağışıklık sisteminin uyarılması, kolesterolü düşürmesi ve antikanserojen olması nedeniyle son yıllarda kefir ile ilgili yapılan çalışmaların da çoğaldığını söyledi.

"KİLO VERMEYE YARDIMCI"

Kefiri tüketim tercihlerinin arasına sokan 6 yararı sıralayan Gence, "Sağlıklı bir bağırsak florasına sahip olmak için kefiri günlük besin tüketimimiz içinde kullanmak yarar sağlıyor. İyi bir probiyotik kaynağı olduğu için, düzenli kullanıldığında bağırsak rahatsızlıklarının giderilmesi, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesi ve gaz şikayetlerinin de azalmasına yardımcı oluyor. Bu özelliği ile laktoz intoleransı olan kişilerin kalsiyum ihtiyacını karşılamak için de güzel bir seçenek olarak gösteriliyor. Yapıldığı sütün yağ oranına göre değişse de, bir bardağı yaklaşık 100 kalori olan kefir bu özelliği ile kilo vermeye de yardımcı oluyor. Glisemik indeksi düşük olduğu için hem midede uzun süre kalarak tokluk hissini artıyor, hem de kan şekerinin çok daha yavaş yükselmesini sağlıyor. Bu sayede şekerli yiyecekler tüketme istediğini de azaltıyor. Aynı zamanda iyi bir protein kaynağı olan kefir, özellikle ara öğünlerde tüketilebilecek iyi bir seçenek" dedi.

HER DERDE DEVA! İŞTE KEFİRİN FAYDALARI...

"YORGUNLUK VE HALSİZLİĞE DE İYİ GELİYOR"

Kefirin yararları arasında sakinleştirici etkisi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesinin de bulunduğunu aktaran Gözde Gence, "İçerisindeki betakaroten sayesinde bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olan mikroorganizmalarla savaşarak yok olmalarına yardımcı oluyor. Özellikle de büyüme gelişim dönemindeki çocuklarda kefir kemikleri güçlendirerek boyunun uzamasında da destek sağlıyor. Kefirin içindeki B vitamini ve triptofan gevşemeye yardımcı oluyor ve uyumada kolaylık sağlıyor.

Bu özelliğiyle sakinleştirici bir etki oluşturuyor. Ayrıca yorgunluk ve halsizliğe de iyi gelen kefir, akşam yemeği sonrasındaki son ara öğünde rahatlıkla kullanabilir. İçeriğindeki yüksek orandaki triptofan, magnezyum ve kalsiyumun depresyonu azaltıcı etki oluşturduğu düşünülüyor. Bu özelliği ile depresyon sırasında tüketimi ile hastalıktan kurtulmaya da destek oluyor. Kefirde; Lactobacillus Caocasus, Leuconostos, Acetobacter ve Streptococcus bakterileri ve Saccharomyces, torula gibi yararlı mayalar bulunuyor. Bu yararlı mayalar vücutta bulunan patojenik yani hastalık oluşturabilecek her türlü organizmayı avlayıp yok ediyor. Böylelikle hastalıklarla savaşta çok güçlü bir silah oluyor" ifadelerini kullandı.

EVDE KEFİR NASIL YAPILIR?

Kefir yapabilmek için öncelikle günlük ve oda sıcaklığında keçi veya inek sütü, yine oda sıcaklığında olmak şartıyla kefir mayası, cam şişe ve hava almasını sağlayacak bir kapak veya örtüye ihtiyaç duyuluyor.

Oda sıcaklığındaki süte kefir mayası eklendikten sonra iyice karıştırın ve gün ışığından uzak, karanlık bir ortamda muhafaza edin. Mayalanma sürecinde 1-2 kez tahta kaşık yardımıyla iyice karıştırın. Kefir, 20-30 derecelik sıcaklıkta. 12-48 saatte fermente olur. Mayalanma bittikten sonra süzerek kefir tanelerini metal olmayan bir süzgeç ya da tülbentten geçirin. Kalan taneler daha sonra maya olarak kullanmak üzere saklayın. Ve buzdolabında saklayacağınız kefiri 2 gün içinde tüketmeye çalışın.