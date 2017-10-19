Kefken faciasında ölenleri taşıyan şoför de gözaltında

Kocaeli Kandıra Kefken açıklarında 22 Eylül 2017 günü 24 göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciasına ilişkin soruşturma sürerken göçmenleri İstanbul'dan götürdüğü belirlenen araç şoförü İshak U. Tuzla'daki evinde gözaltına alındı. Aynı aracın daha önce de göçmen taşırken yakalandığı öğrenildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre, Kandıra Kefken açıklarında 22 Eylül 2017 günü Romanya'ya gitmek isteyen ve aralarında çocukların da bulunduğu göçmenleri taşıyan tekne, yük tankerine çarptı. Batan teknede bulunan 24 göçmen hayatını kaybetti, 40 kişi ise olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Olayın ardından soruşturma başlatılırken Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmenlerin tekneye bulunduğu bölgedeki işyerleri de dahil olmak üzere güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Çalışmalarda 74 göçmeni İstanbul'dan Kefken'e götüren otobüsün plakası ve şoförü belirlendi. Jandarma ekipleri bunun üzerine, İstanbul Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Göçmen Büro Amirliği ekipleriyle birlikte otobüs şoförü İshak U.'yu Tuzla Aydınlı'daki evinde "Göçmen kaçakçılığı ve taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan gözaltına aldı. Olayın ardından tekne kaptanı tutuklanmıştı.



Aynı otobüsün 18 Mayıs 2017 günü de Edirne'de göçmenleri taşırken yakalandığı öğrenildi.