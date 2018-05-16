Keflavik - Fjolnir karşılaşma önü

Keflavik ve Fjolnir, 17 Mayıs 2018 Perşembe günü İzlanda Urvalsdeild maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:15. 1 puanlı Keflavik 11. sırada bulunuyor, Fjolnir 2 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Keflavik, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Fjolnir son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 510 kodlu maçı oynayanlar; Keflavik galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Fjolnir galibiyet oranı 0.00.

Keflavik son hafta oynanan Leiknir maçında 0-4 kazandı.

Fjolnir ise Keflavik karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Keflavik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Keflavik, kendi sahasında 0 gol attı, 2 gol yedi.

Fjolnir ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fjolnir, 1 gol atarken 1 gol yedi.