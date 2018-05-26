Keflavik - İB Vestmannaeyjar düellosu

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Keflavik, 27 Mayıs 2018 Pazar günü İB Vestmannaeyjar takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Keflavik 2 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken İB Vestmannaeyjar 2 puanda ve 12. sırada. Keflavik son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. İB Vestmannaeyjar son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 287. İddaa'da Keflavik kazanır 2.10, berabere biter 3.20, İB Vestmannaeyjar kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Keflavik önceki hafta İB Vestmannaeyjar mücadelesinde 0-3 yenildi.

İB Vestmannaeyjar, Keflavik karşılaşmaında 0-3 kazandı.

Keflavik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Keflavik, kendi sahasında 1 gol attı, 4 gol yedi.

İB Vestmannaeyjar ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. İB Vestmannaeyjar, 2 gol atarken 8 gol yedi.