Keflavik - KR Reykjavik karşılaşma önü

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Keflavik, 14 Haziran 2018 Perşembe günü KR Reykjavik takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:15. Maç öncesi Keflavik 3 puanla 12. sırada, KR Reykjavik 10 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Keflavik, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. KR Reykjavik son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 466 kodlu maçı oynayanlar; Keflavik galibiyet oranı 4.20, beraberlik oranı 3.30, KR Reykjavik galibiyet oranı 1.45.

Keflavik son haftadaki Stjarnan müsabasında 7-0 yenildi.

KR Reykjavik ise Leiknir karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Keflavik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Keflavik, kendi sahasında 2 gol attı, 7 gol yedi.

KR Reykjavik, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. KR Reykjavik, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.