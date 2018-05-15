Tolga Karaçelik, yazıp yönettiği bir garip aile komedisi “Kelebekler” ile Sundance Film Festivali 2018’de tarihi bir başarıya imza atarak, Dünya Sineması Büyük Ödülü’nü kazanan ilk ve tek yerli yapım oldu. Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal gibi oyuncuların rol aldığı film, Avrupa prömiyerini ise 47. Uluslararası Rotterdam Film Festivali kapsamında yaptı.

30 Mart’ta Türkiye’de vizyona giren ve gişede büyük bir başarı elde eden film ayrıca, 37. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü (Tolga Tekin); 29. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde ise En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu (Tuğçe Altuğ), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Gülçin Kültür Şahin) ve En İyi Kurgu (Evren Luş) ödüllerini kazandı.

Müzikleriyle de çok konuşulan “Kelebekler”in, Ahmet Kenan Bilgiç tarafından hazırlanan orijinal müzikleri, 18 Mayıs Cuma günü LU Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini almaya hazırlanıyor. Akustik folk bir atmosferin hakim olduğu albümde, Bilal Karaman ve Ahmet Kenan Bilgiç’in çaldığı gitarlara, kalimba, dulcimer ve elektrik gitar eşlik ediyor. Albümde ayrıca, Kenan (Bartu Küçükçağlayan) karakterinin 80’ler synth-pop cep telefonu melodisi ve Cemal (Tolga Tekin) karakterine ait Almanca trap bir parça bulunuyor. Filmin giriş masalını ise oyuncu Şebnem Hassanisoughi seslendiriyor.

Filmde yer alan Nazan Öncel, Barış Manço, Erkut Taçkın, Grup Gündoğarken, Gevende ve Kahtalı Mıçı’ya ait parçaları da içeren bir çalma listesi, albümle aynı gün LU Records tarafından yayınlanacak.

Dağıtımcılığını Chantier Films’in yaptığı “Kelebekler”, sinemalarda!

“KELEBEKLER”

Yıllar sonra bir araya gelen üç kardeş: Cemal, Suzan ve Kenan... 30 yıl ayrı kaldıktan sonra, yıllardır haber almadıkları babalarından gelen bir telefon üzerine Hasanlar Köyü’ndeki evlerine giderler. Birbirini çok az tanıyan üç kardeş, köye vardıklarında babalarının öldüğünü öğrenirler. Cemal, Suzan ve Kenan acayipliklerle dolu bu köyde hem birbirlerinin hem kendilerinin hem de babalarının kim olduğunu anlama fırsatı bulurlar.

Yapımcılığını Tolga Karaçelik, Diloy Gülün ve Metin Anter’in yaptığı filmin ortak yapımcılığını ise Mehmet Kurtuluş, Vehbi Berksoy, Göktuğ Sarıöz ve Brave Born Production şirketiyle Kerem Bürsin ve Kemal Çömelek üstleniyor