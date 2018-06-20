HT Magazin'de yer alan habere göre, Tolga Karaçelik’in yazıp yönettiği ‘Kelebekler’ filmi, Doğu Avrupa’nın en önemli festivalleri arasında yer alan 13. Bükreş Uluslararası Film Festivali’nde ‘En İyi Film Ödülü’ne layık görüldü. Çalışmaları nedeniyle törene katılamayan Karaçelik, gönderiği videoyla, filmi ödüle layık görenlere teşekkür etti.

Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola ve Ercan Kesal gibi oyuncuların rol aldığı film, Avrupa prömiyerini 47. Uluslararası Rotterdam Film Festivali kapsamında yapmıştı.

Sundance Film Festivali 2018’deyse tarihi bir başarıya imza atarak ‘Dünya Sineması Büyük Ödülü’nü kazanan ilk ve tek yerli yapım olmuştu.

‘Kelebekler’ filmi, 37. İstanbul Film Festivali ve 29. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde de çok sayıda ödüle layık görülmüştü.