Gaziantep'te gözaltına alınan 23 yaşındaki Hakan A., hastanede sağlık kontrolünden geçirilip emniyete götürülürken, bir fırsatını bulup, kelepçeli halde polisin elinden kaçtı.

DHA'nın haberine göre olay, akşam saatlerinde Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Neden gözaltına alındığı henüz öğrenilemeyen şüpheli Hakan A., hastanede sağılık kontrolünden geçirildikten sonra kelepçelenip, araca bindirilirken, bir fırsatını bulup, polisin elinden kaçtı. Polislerin peşinden koştuğu Hakan A., ara sokaklara girip, izini kaybettirdi. Bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Ancak, tüm aramalara karşın Hakan A., bulunamadı.

Kelepçeli şüpheli sırra kadem bastı!