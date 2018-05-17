Tokat Reşadiye’de 29 Aralık 2015 günü oyun oynamak için çıktıkları evlerinin önünde sırra kadem basan 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı ile 8 yaşındaki Bayram Erol’dan haber alınamıyordu. Bu süreçte kayıp komşu çocukları ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Dursun Kağan ile Bayram’ın organ mafyasının elinde olabileceği, Ankara dâhil birçok şehirde görüldükleri, hatta Dursun’un babasının yasak aşk yaşadığı kadının kaçırmış olabileceği bile ileri sürüldü.

Birkaç ay süren arama kurtarma çalışmaları uzun süredir durmuştu. Ta ki iki küçük çocuğun en son görüldükleri Kelkit Çayı’na 20 gün önce muhtar Ayhan Cebe’nin aracıyla yuvarlanmasına kadar. Arama çalışmaları Cebe’den olmasa da 3 yıldır kayıp olan çocuklardan Bayram’a ait bir iz verdi. Kelkit Irmağı’na yapılan HES göletinin mazgallarına saplanmış bir küçük kırmızı ayakkabı, içinde bir çorap ve ayak bileği kemikleri bulundu. DNA testinde kalıntıların Bayram’a ait olduğu belirlendi.

‘3 GÜN GİYDİ’

Kelkit Irmağı’ndan gelen son haber Erol Ailesi başta olmak üzere daha önce ırmağa düşmüş ya da boğularak hayatını kaybetmiş kişilerin ailelerini de o günlere götürdü. Bayram’ın annesi Adile Erol o ayakkabının hikâyesini Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'ya anlattı: “Oğluma aldığım son hediye çamura saplanmış şekilde bulunan o kırmızı ayakkabıydı. 35 liraya almıştık, hem kardeşine hem de Bayram’a. Bayram kaybolmadan 3 gün önce almıştım, 3 gün boyunca o ayakkabıyı giymişti...

Çocukların kaçırıldığını düşünüyorduk. Irmaktaki çalışmalar uzun süredir durmuştu. Defalarca ırmağın kenarına beton duvarlar örülmesini söyledik, yapmadılar. Çocuklarımızı bulmak için o dönemde HES mazgalları çok çamur olduğu için yeteri kadar aranmadı. Muhtar da ırmağa düşmeseydi yine aranmayacaktı. Bir kemik parçası da olsa defnedeceğiz, ayakkabısını, çorabını da istedik. 10 yıl önce taşın üstünde oynarken ırmağa düşen çocuğun annesi de, muhtarın eşi de teselliye geldiler. Daha önce burada yakınlarını kaybedenler de duyup geliyor. Kelkit başka canları yakmasın.”

DRONE İLE ARIYORLAR

Küçük Bayram’a ait kalıntıların bulunması sonrası Kelkit Çayı’ndaki çalışmalar da devam ediyor. Kayıp çocuklar ve Muhtar Ayhan Cebe’nin bulunması için ekipler drone da kullanmaya başladı. Çay üzerindeki hidroelektrik santralı baraj gölündeki su boşaltıldı. Drone havadan, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ise zeminde arama yapıldı.

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