Manchester Üniversitesinde görevli bilim insanlarının yaptığı araştırma, osteoporoz tedavisinde kullanılan ilacın laboratuvar ortamında kıl foliküllerinin büyümesini teşvik ettiğini ortaya koydu.

AA'nın haberine göre; sonuçları "PLOS Biology" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde, 40'ı aşkın protez saç hastasından alınan kafa derisi saç folikülleri içeren örnekler kullanıldı.

OSTEOPOROZ İLACI KIL FOLİKÜLLERİNİ ETKİLEDİ

Proje ekibinin lideri Doktor Nathan Hawkshaw, laboratuvarda yapılan çalışmada osteoporozu tedavi eden ilacın, kıl foliküllerini çarpıcı biçimde etkilediğinin ve büyümelerini teşvik ettiğinin gözlendiğini söyledi.

Hawkshaw, tedavinin insanlar üzerinde güvenli ve etkili olup olmayacağını klinik deneylerin ortaya koyacağını kaydetti.

KILIN BÜYÜMESİNİ HEDEF ALIYOR

İlacın, kılın büyümesini frenleyen bir proteini hedef alan içeriğe sahip olduğu kaydedildi. Kelliğin tedavisinde hali hazırda kullanılan iki ilacın her zaman etkili olmadığı ve yan etkilerinin bulunduğu belirtiliyor.

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