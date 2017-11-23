Kemal Kılıçdaroğlu: 2019'da İstanbul'u alacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaretinde kadınlarla bir araya gelerek sorularını cevapladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da hazır bulundu. Kılıçdaroğlu kadınların sorularını tek tek cevapladı. Bu arada, soru soran bir vatandaş, daha sonra sahneye gelerek Kılıçdaroğlu'nu öptü.

2019 yerel seçimlerine değinen Kemal Kılıçdaroğlu, "2019'da İstanbul'u, büyükşehiri alacağız. İstanbul'u bir Avrupa kenti yapacağız. İstanbul'u bir dünya merkezi yapacağız. İstanbul'da yaşayan kadınlar çocuklarının uyuşturucu belasından kurtulmalarını istiyorlar. Ben çalışıyorum 24 saat çalışıyorum. Normal bir hayat benim için bitti. Arada bir hanımla konuşuyoruz. O da aynı dertleri taşıyor. Bende de aynı dert. Şahsi hiçbir derdim yok. Benim para pulla ilişkim yok. Benim tek ilgim var bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Herkesin işi herkesin aşı olsun. Görev benden çok annelere düşüyor. Çocuğunuz işsizse 2019'da sandığa gideceksiniz. Faiz belasından ne zaman kurtulacağız diyeceksen oyumuzun artık rengini değiştireceğiz" dedi.

"EVDE HUZURUN OLMASININ YOLU EVDE BEREKETİN OLMASIDIR"

İHA'nın aktardığına göre; Kadına şiddet ile ilgili bir soruyu da cevaplayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Kadına şiddetin şiddetin engellenmesi istiyorsa bunun tek adresi var, CHP'dir. Bizi kötülediler. CHP şöyledir, böyledir diye. 15 yıldır memleketi biz mi yönetiyoruz ne yaptık biz. Benim parayla pulla bir ilgim yok. Kul hakkı yemem. Onun ne kadar büyük bir günah olduğunu biliyorum. Benim görevim size hizmet etmek. Doğrudur. Erkek işsize eve yeteri kadar para gelmiyorsa bu erkek de hıncını gelir karısından alır. Evde huzurun olması yolu evde bereketin olmasıdır. Kavga ortamını oluşturan temel neden ekonomidir. Size söz veriyorum huzuru, barışı getireceğim bu ülkeye. Bana dört yıl yeter" dedi.

İmam hatipleri kapatacaklarının iddia edildiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Niye kapatalım açan biziz imam hatipleri. Herkesin inancı benim başımın üstüne. Asgari ücretin net 2 bin lira olması lazım" dedi.

"2019'DA İSTANBUL'U ALACAĞIZ"

2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni alacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "2019'da İstanbul, Adana, Mersin, Balıkesir, Bursa dahil Büyükşehirleri alacağız. Hiç endişem yok. Ben bu ülkenin insanlarına güveniyorum. bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşayabilir. Buyurun Beylikdüzü. İstanbullu nefes almak için CHP'li belediyelerin olduğu yere gider. CHP'li belediyelerin olduğu yer suç oranının en düşük olduğu yer. Bölünmeyeceğiz .Cumhuriyeti nasıl kurduysak nasıl mücadele ettiysek aynı şekilde mücadele edeceğiz. CHP iktidara geldiğinde yeniden başörtüsü yasağı gelecek diyorlar. Hiç kimsenin yaşam tarzıyla uğraşmayacağım. 80 milyon kardeşimiz. Hiç kimsenini kılık kıyafetiyle uğraşmayacağım. Benim tek derdim var onun mutfağında tencere kaynıyor mu ?" dedi.