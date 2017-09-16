Kemal Kılıçdaroğlu: Bu topraklarda hep birlikte huzur içinde yaşamak isteriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski milletvekili Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşanan olaylara ilişkin, "Tarihte belki hiç tanık olmadığımız olayları şimdi günümüzde yaşamaya başladık. 80 yaşındaki bir kadının gömülmesine, defnedilmesine karşı çıkıyorsanız, 'mezarı burada olmasın' diyorsanız bunu içimize sindirmemiz mümkün değildir. Sorun şunu veya bunu kırmamak değil, Türkiye bu atmosfere nasıl geldi, sorun budur. Kim taşıdı Türkiye'yi buraya? Siyasetteki bu gerginlik toplumu nereye kadar götürecek?" dedi.
Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi tarafından yaptırılan Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nin açılışında, bir ülkenin güçlü olmasının yolunun sanata ve sanatçıya verilen değerden geçtiğini belirtti.
Çoğu sanatçının tarih içerisinde baskı gördüğünü, eserlerinin yasaklandığını, hapse atıldıklarını anımsatan Kılıçdaroğlu, "Yasaklayanları hiç kimse hatırlamaz ama yasaklanan o eserler insanlığa mal olmuştur. Zülfü Livaneli, hayatının pek çok döneminde büyük baskılar gördü. Ben Zülfü Livaneli'yi 70-80'li yıllarda yasaklanan bir kasetinde söylediği türkülerde tanımıştım. Yasaktı söylediği türküler, elden ele gizli dolaşırdı ve biz onları dinlerdik. On parmağında on marifeti olan bir sanatçıdır. Böyle bir eser, onun için açılıyor." ifadelerini kullandı.
Livaneli'nin herkesin ortak onuru bir isim olduğunu aktaran ve Çankaya Belediyesi'ne açılan merkezden dolayı teşekkür eden Kemal Kılıçdaroğlu, dünyanın pek çok ülkesinde dönem dönem baskıcı rejimlerin sanatçıların önüne engeller koyulduğunu ama sanatçıların bunları aşmasını bildiğini kaydetti.
"BU TOPRAKLARDA HEP BİRLİKTE HUZUR İÇİNDE YAŞAMAK İSTERİZ"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye topraklarının mayasında barış olduğunu vurgulayarak, "Karacaoğlan, Dadaloğlu, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Erzurumlu Emrah bu toprakların insanıdır ve bu topraklarda hep birlikte huzur içinde yaşamak isteriz." dedi.
Kılıçdaroğlu, eski milletvekili Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşananlara da değinerek şu görüşlerini paylaştı:
"Tarihte belki hiç tanık olmadığımız olayları şimdi günümüzde yaşamaya başladık. 80 yaşındaki bir kadının gömülmesine, defnedilmesine karşı çıkıyorsanız, 'mezarı burada olmasın' diyorsanız bunu içimize sindirmemiz mümkün değildir. Sorun şunu veya bunu kırmamak değil, Türkiye bu atmosfere nasıl geldi, sorun budur. Kim taşıdı Türkiye'yi buraya? Siyasetteki bu gerginlik toplumu nereye kadar götürecek? Siyasetin görevi toplumu ayrıştırmak, kutuplaştırmak değildir. Siyasetin görevi, Türkiye'yi uygar dünyanın bir parçası haline getirmektir."
"DÖRT YIL İÇERİSİNDE TERÖRÜ BİTİREMEZSEM SİYASETİ BIRAKIRIM"
Kılıçdaroğlu, gerginlik istemediklerini hangi görüşten olursa olsun 80 milyonu kucakladıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Dört yıl içerisinde terörü bitiremezsem siyaseti bırakırım' dedim. Bu kadar açık, net. 'Sen kimsin, terörü 4 yılda bitereceksin.' diyor. Söyledim, 'Ben senin televizyonda karşıma çıkmaktan korktuğun kişiyim' dedim. Onun için 'gel karşıma çık' diyorum. Dört yıl içerisinde bitirmezsem, gideceğim. 15 yılda bitirmedin. Üstelik iktidara geldiğin gün, PKK, FETÖ, IŞİD terör örgütü yoktu. Üçünü de bu milletin başına sen bela ettin. Ben de bu milletin başına bela olan bu terörü, bu milletten arındıracağım, kurtaracağım."
Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda günümüzün birlikte hareket etme, önyargılardan kurtulma, bütün sanatçılara destek olma zamanı olduğuna işaret ederek, verdikleri mücadelenin aydınlığa ve adalete susamış milyonların mücadelesi olduğunu aktardı.
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