CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP Yurtdışı Birlikleri 2018 Genel Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.



Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı seçildiğinz anda Meclis'e geleceksiniz, yemin edeceksiniz. Bir partinin genel başkanı tarafsız olamaz. Bizim cumhurbaşkanı adayımız 80 milyonu kucaklayacak. Ben sorumluluğumun gereğini yapıyorum. Benim tek bir davam var; ülkemde 80 milyonun huzur içinde yaşaması" ifadelerini kullandı.

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