Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk TV'de Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın konuğu olup soruları yanıtlandırıyor.

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Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Tezkerenin önemi kalkmış değil. İçeriğini bilmeden yorum yapamam eski tezkereye destek vermiştik. Önümüzdeki sürece bakacağız. MGK kararları yansıyabilir."

"BARZANİ'Yİ SAĞDUYUYA DAVET EDİYORUM"

"Biz Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız. Irak ve Suriye parçalanmamalı. Kanlı olaylara neden olabilir. Barzani'yi sağduyuya davet ediyoruz. Biz doğru bulmuyoruz."

"Hükümetin politikasını kim biliyor? Rakka'ya gireceğiz, Münbiç'e gireceğiz dedi ne oldu? Bu iktidarın dış politikası yoktur. Söylemek kolay değil. Türkiye Ortadoğu'nun şamar oğlanı oldu. Bugün bu tablo yaşanıyorsa sorumlusu hükümettir. CHP olsa Suriye ile Irak ile ilişkilerimiz çok iyiydi."

"Araplar bizim akrabamız. O bölgeyi kan gölüne kim çevirdi? Birilerinin talimatı ile iş yaptılar. Esad ile tatil yapıyorlardı. Vizeler kalkmıştı. O dönemde Güneydoğuya gidince bütün oteller doluydu. Hiçbir sorunumuz yoktu. Türkiye'yi daha demokratik görüyorlardı."

"Dengeleri iyi okuyarak politika geliştirmek lazım. Rusya'nın Suriye'deki rolünü bilmeleri gerekirdi. Şimdi yakında Esad'a yalvaracaklar ettik şunu yaptık artık barışalım diyecekler. Sayın Davutoğlu çantaya paraları doldurup Libya'ya gitmişti. Ama petrolü Fransızlar almıştı. Dengeyi okumamak budur. Bunların devletten haberi yok. Böyle bir diplomasi olabilir mi?"

"Üç ayrı terör örgütünü bu milletin başına bela eden bu hükümettir. FETÖ, IŞİD kimin zamanında bu hale geldi. El Nusra'ya IŞİD'e kim destek verdi? Bunların Gaziantep'te tedavi edildiklerini bilmiyor muyuz? Bütün fatura bu ülkenin omuzlarına yıkıldı."

ALMANYA VE AMERİKA İLE TÜRKİYE'NİN YAŞADIĞI GERİLİM

"Her gelen yabancı heyete söyledim. AB Türkiye'ye çifte standart uyguluyor. Diğer üye ülkelere uyguladığı standartları uygulamıyor, iki yüzlü. Bunu yüzlerine söyledim. Bunlara rağmen çok açık net Davutoğlu ve Yıldırım'a çağrı yaptım. Hangi kuralların uygulanması gerekiyorsa gelin uygulayalım. Gel beraber yapalım. Söz veriyorum. AB'de hangi standartlar varsa ülkemize getirelim."

"Biz iç politikayı dış politika malzemesine dönüştürdük. O ülkeler aleyhine konuşunca prim yapıyor. Beni üzen nokta bu. O ülkelerdeki insanımız üzülüyor. Burada izlenen, orada izlenen politika faturayı oradaki Türkler'e kesiliyor. Terör örgütleri mensuplarının orada tutulmasından rahatsızım."

"Bu ülkenin kurucusu zorunlu olmadıkça savaş cinayettir diyor. Biz neredeyse her söylemimizde savaş ilan ediyoruz. Kimse sizinle fotoğraf vermek istemiyor. Bürokratlar bir araya gelinmesi için uğraşıyor. Kimse yan yana fotoğraf çektirmek istemiyor."

"Amerika'nın tavrını doğru bulmuyoruz. Siz terör örgütünü silahlandırırsanız bölgeyi felakete sürüklersiniz. Yıllardır söyleniyor. Hiç düşünmediler mi? Bizi buraya soktular. Çünkü irademiz yoktu. Bütün cihatçılar Türkiye üzerinden Suriye'ye gittiler. TIR'larla silahları ben mi gönderdim? Geldiğimiz noktada kaybeden biziz. "

"Dört yıl içinde Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu yok. Irak ile, Suriye ile, ABD ile, Avrupa ile ilişkilerimizi iyileştirebiliriz Her şey şeffaf olacak. Siyasete ahlakı getireceğiz. Kanunu çıkaracağız. "

"Ben üreticiyi savunuyorum. Sorunumuz şu hayatı sorgulamıyoruz? Kardeşim sen 80 liraya satıyorsun üretici kaça satıyor? Kim kazanıyor? Bu politika böyle sürerse fındık bahçelerinin sahipleri kendi bahçesinde işçi olacak."

"Devlet Planlama Teşkilatı'nın yeniden kurulması lazım. Biz Güney Kore'den önce araba üreten ülkeyiz. Onların planlama örgütleri var neyi neye göre yapacaklarını planlıyorlar."

"Maliye Bakanlığı'nda çalışırken Bakanlar Kurulu'ndan çıkan yasayı uygulamadık. Yasalara aykırıydı. Vesayet diyerek bürokrasiyi suçladılar. Devletin bütün kurumlarını ele geçirdiler. Eskide teftiş kurumları vardı, yolsuzlukları denetlerlerdi."

"Bir yasa parlamentoya gelir ve görüşülürken vekiller yasada ne olup ne olmadığını bilmeden el kaldırıp indirirlerse onların özgür iradesi yoktur."

"Biz haksızlıklara karşıyız. Bütün hayatımız FETÖ terör örgütüyle mücadeleyle geçti. Ben mazlumları savunurum."

"Yargı bağımsız değil. Siyasi otoritenin elinde."

"Haksızlıklara ses çıkarmasak bizden iyisi olmaz."

"Enis Berberoğlu'nun FETÖ'cü olma ihtimali var mı sizce? Buna akıl tutulması denir. İntikam almak istiyor çünkü karşı koyan sadece biziz"

"Türkye Cumhuriyeti Devleti'nin kozmik odasını bir terör örgütüne teslim eden hükümete vatan haini denir."

"Milletvekili dokunulmazlığını kaldırmak için Meclis çoğunluğu yeterli."

"Kürsü dokunulmazlıkları hariç, tüm dokunulmazlıklara karşıyız."

"Savcı gerçekten savcı mı, hakim gerçekten hakim mi?"

"İktidara gelirsek yargı bağımsızlığını savunacağız."